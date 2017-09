Referèndum

L'ANC i Òmnium emplacen la ciutadania a omplir les places de les viles aquest diumenge

Un cop alliberats els detinguts pels operatius policials de dimecres, les entitats donen per finalitzada la mobilització davant el TSJC, però emplacen els ciutadans a omplir diumenge a les 11 h les places de les viles i empaperar-les per defensar la democràcia i el referèndum.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart han donat per acabada la mobilització davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya un cop han quedat en llibertat els detinguts dels operatius policials de dimecres passat. Davant dels ciutadans encara concentrats al Passeig Lluís Companys, els dos presidents han fet una crida a la ciutadania a convèncer 7 persones properes que no tinguessin pensat anar a votar perquè ho facin. “Si cadascú de nosaltres porta 7 persones a les urnes, aquest país serà imparable”, ha dit Sànchez.

Pel president de l’ANC, l’alliberament dels detinguts aquest divendres es deu perquè voler el referèndum no és cap delicte, perquè la gent ha sortit al carrer i ha defensat la “dignitat del país i la seva llibertat” i perquè “votar no és cap delicte”. I és que per Sànchez, aquest moviment és imparable. “Això no ho pot aturar ningú, cap Fiscal ni cap Audiència Nacional”, ha dit en referència a les informacions aparegudes avui. “Ens volen trencar el somriure, aturar, i que tinguem por; i nosaltres no en tenim”.

En aquesta mateixa línia, Jordi Cuxiart, president d’Òmnium Cultural, ha volgut deixar clar que cap dels dos presidents té cap “vocació de martiri”, i que tots plegats som co-responsables i uns simples “instruments útils” que, en cas que caiguessin, hi hauria milers de persones al darrere que podrien ocupar el seu lloc perquè, per Cuixart, no estan cometent cap delicte.

Cuixart ha demanat, com Sànchez, ocupar les places de les viles a les 11 h del matí aquest diumenge per empaperar les ciutats en la defensa del referèndum i la democràcia. També ha demanat convèncer 7 persones a votar. “Si fem això, l’1-O serem imparables a ulls del món i davant del govern del PP”. Finalment, Cuixart ha encoratjat la gent a seguir amb la mobilització permanent fins el referèndum. “Per damunt de tot: organització, serenor i coratge”.

Concentració a la Ciurtat de la Justícia

Aquest dijous, de bon mati la Ciutat de la Justícia ha acollit milers de persones que s’han concentrat per exigir la llibertat dels detinguts en l’actuació policial de dimecres passat. Entre cants favorables a l’1-O i a la independència, els concentrats han esperat pacientment fins que a quarts de quatre de la tarda els detinguts han quedat en llibertat. Aclamats i visiblement emocionats, s’han abraçat amb els companys de partit i de Govern, que els han acompanyat en la sortida, mentre els assistents aplaudien.

La mobilització ha continuat davant el TSJC, en protesta per les detencions, fins al vespre, amb el concert per la llibertat, que ha servit per celebrar l’alliberament dels detinguts.