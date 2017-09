Defensa davant del TSJ l’aplicació del Decret de Plurilingüisme el curs 2017 – 2018

En Escola Valenciana defensem l’aplicació del Decret de Plurilingüisme el curs 2017 – 2018 i pensem que és incoherent la decisió del Tribunal Super de Justícia –TSJ– que manté la suspensió cautelar de la llei educativa, consensuada per tota la comunitat educativa, sindicats i organitzacions, que defensem l’escola pública, de qualitat i en valencià, així com la normalització de la nostra llengua a tots els àmbits.

Deu són les raons fonamentals que des d’Escola Valenciana ens motiven a defensar la implantació del Decret de Plurilingüisme:

En Escola Valenciana insistim en la legalitat del Decret 9/17 de 27 de gener, del Consell, que estableix el model lingüístic del sistema d’ensenyament en l’àmbit valencià, perquè, d’una banda, no lesiona cap dret fonamental, tal com assegura l’informe de la Fiscalia i, d’altra banda, aquesta normativa ha comptat amb l’ampli consens de la Comunitat Educativa i l’assessorament de les Unitats d’Ensenyament Multilingüe, que estudien els mètodes òptims per assolir un alumnat plurilingüe. A més a més, el Decret en sí, representa una evolució del camí recorregut pel desplegament i l’aplicació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià –LUEV– de 1983, la qual aplica un model de bilingüisme a l’ensenyament que ha produït resultats positius i constatables durant més de 30 anys.

Dues sentències judicials avalen la legalitat del Decret de Plurilingüisme, llevat de la disposició addicional cinquena. La Fiscalia desestimà les demandes interposades per la Central Sindical Independiente y de Funcionarios –CSI-F– i la Unión Sindical Obrera –USO– contra la norma educativa, atès que no lesiona cap dret fonamental.

La disposició addicional cinquena, que preveu l’expedició de certificats de coneixements de llengües, no tindrà efectes sobre el sistema educatiu fins al 2023, per tant, el Decret s’hauria d’aplicar aquest curs, ja que sols entra en vigor en Educació Infantil.

Els recursos presentats per la Diputació d’Alacant i l’Asociación para la defensa del castellano en la Comunidad Valenciana tenen la finalitat de fomentar l’odi entre conciutadans i fer servir la llengua com a arma política, en lloc de crear ponts d’unió entre les diferents cultures, promoure l’entesa, la convivència i el coneixement de llengües, que són alguns dels objectius del Decret.

«Estudiat el fons, el tribunal conclou que el Decret no atempta contra els drets fonamentals.» Amb aquesta sentència, el TSJ desestimà el recurs d’USO en què demanava la nul·litat del Decret de Plurilingüisme. Amb una sentència d’aquesta importància, Escola Valenciana no entén com és possible que l’òrgan col·legiat mantinga les mesures cautelars a l’aplicació de la llei educativa.

Amb la paralització de la norma educativa es juga amb els drets fonaments de l’educació de l’alumnat. Des d’Escola Valenciana subratllem que el Decret no obliga ningú a estudiar en valencià. De fet, l’article 4 de la norma respecta i reconeix el dret a triar l’opció lingüística davant l’Administració per part de la ciutadania, tal com recull la LUEV. Nosaltres pensem que és legítim que el valencià siga la llengua vehicular en l’ensenyament per a assolir el vertader plurilingüisme, complir amb la legalitat i oferir igualtat d’oportunitats a tot l’alumnat del País Valencià. És coherent que el Govern valencià assegure el respecte vers el valencià i fomente l’ús de la llengua pròpia a fi de compensar la desigualtat històrica que patim.

El Decret es basa en l’interés general de l’alumnat i en la finalitat pedagògica de dominar de forma equilibrada les llengües cooficials del País Valencià. El castellà no es troba en perill. El valencià sí que necessita d’un gran impuls, necessita polítiques lingüístiques que protegisquen la llengua. El Decret educatiu és un bon començament per incrementar l’ús social del valencià i dotar l’alumnat de tot el País Valencià de competències plurilingües.

El Decret afavoreix la creació d’una societat més normalitzada, en la qual l’aprenentatge de llengües és la pedra angular de la convivència ciutadana i la vertebració del nostre territori.

Des d’Escola Valenciana denunciem l’arbitrarietat de les instàncies judicials. El TSJ manca d’arguments objectius contra el Decret. No hi ha cap motiu coherent per evitar l’aplicació de la normativa aquest curs, perquè es basa en el principi d’igualtat d’oportunitats, és a dir, se centra en què tot l’alumnat del País Valencià siga plurilingüe i, així, tracta de compensar els defectes de la LUEV.

En Escola Valenciana remarquem que les úniques raons que impedeixen el bon funcionament escolar i l’aplicació del Decret Plurilingüe són merament ideològiques, no es fonamenten sota criteris pedagògics.

Un bon nombre d’entitats, sindicats i partits polítics han donat suport a la concentració convocada per Escola Valenciana davant del TSJ, com és el cas de Podem, ERPV, EUPV, Els Verds del País Valencià, la Coordinadora Obrera Sindical, STEPV – Intersindical Valenciana, CCOO PV, UGT PV, la Unió de Llauradors i Ramaders, la Plataforma pel Dret a Decidir, Enllaçats per la Llengua, FAMPA València, Societat Coral el Micalet, Ca Revolta, Fundació FULL, l’Associació d’Editors del PV, ACICOM, la Plataforma per la Llengua, ACPV, la Unió de Cooperatives d’Ensenyament Valencianes (UCEV), Xúquer Viu, València Laica i l’Assemblea per les Llibertats i contra la Repressió.