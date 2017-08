Solidaritat internacionalista

La Brigada Dones i Salut viatja a Palestina

El proper 11 d'agost, la Brigada Dones i Salut surt cap a Palestina per conèixer, específicament, la tasca que es realitza des dels feminismes i les lluites locals en els àmbits de la salut i el gènere. La Brigada està formada per quatre estudiants de Medicina, quatre estudiants del Màster d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de la Universitat de Barcelona, i una novena membre llicenciada en Sociologia i Humanitats.

Tal com recull la seva web, el projecte va començar a gestar-se quan van sentir a parlar per primera vegada de la feina que fan els Health Work Committees (HWC) a Palestina en l’àmbit de la salut: en aquell moment, les estudiants de medicina estàvem preparant el I Congrés per a l’Erradicació de les Violències Masclistes des dels Serveis Socials i Sanitaris, amb la intenció d’iniciar processos que facilitessin la incorporació de les perspectives feministes a l’àmbit de la salut –ja feia temps que identificàvem la necessitat imperiosa de qüestionar com el patriarcat es materialitzava, també, a través de la biomedicina i dels serveis d’atenció a la salut. Quan, en aquest context, vam conèixer més a fons la feina que es fa des dels HWC, amb clara orientació feminista, vam començar a pensar en organitzar una brigada a Palestina per treballar específicament al voltant de la salut i el gènere.

Altres dones provinents de l’activisme feminista amb qui havien compartit espais, es van animar ràpidament amb la idea i van començar a pensar totes juntes com la podien desenvolupar. Paral·lelament, la Hanan Abu Ghosh, directora del Programa de Dones dels HWC, va venir a Barcelona el novembre passat. Van organitzar una xerrada amb ella. Van aprofitar per parlar del projecte. Ella les va acabar de convèncer, i a partir d’aquí ja van començar a posar fil a l’agulla!.

Health Work Committees

Els HWC són una ONG fundada i dirigida per persones palestines que s’ocupa de donar cobertura sanitària a la població, arribant a un 15% (unes 400.000 persones) dels habitants del Cisjordània. Davant el bloqueig israelià (i internacional) a les autoritats palestines, i la consegüent impossibilitat imposada de proporcionar els serveis socials necessaris a la població, la societat civil palestina s’organitza de moltes maneres per cobrir aquests forats: els HWC són un exemple més d’aquest teixit social tan ric que sosté la resistència; la seva visió passa per una Palestina Lliure on les persones tinguin assegurades les seves necessitats bàsiques, basada en l’equitat i la justícia social.

A més, treballen des del feminisme d’una forma que, al nostre parer, és exemplar i de la qual volem aprendre: l’organització dota a tot el personal que hi treballa de formació feminista. D’una banda, amb l’objectiu de poder atendre adequadament les dones que viuen violències masclistes, detectant les situacions susceptibles de requerir intervenció i gestionant-les de manera correcta; i d’altra, per poder eliminar les múltiples violències masclistes que sovint són exercides des dels mateixos serveis sanitari –tant en el context català com en el palestí.

A més, els HWC tenen un programa transversal de salut de les dones a través del qual intenten facilitar l’apoderament d’aquestes i l’accés a l’exercici dels seus drets sexuals, reproductius i de salut: impulsen la implicació de les dones en activitats comunitàries, potenciant-les com a agents de canvi que són; treballen per facilitar l’accés de les dones, via clíniques mòbils, a programes de detecció precoç de diverses malalties, com el càncer de mama i de cèrvix –si la població no es pot desplaçar fins als serveis de salut per la situació d’ocupació i bloqueig, els serveis de salut es desplacen fins a ella–; paral·lelament, es dediquen a formar les dones dels pobles perquè tinguin un major coneixent del propi cos, fent que estiguin més preparades per autogestionar els seus cossos i salut quotidiana, i potenciant que elles mateixes siguin, anàlogament, agents de salut i educadores a les seves comunitats d’origen; per últim, organitzen tallers per a dones sobre els seus drets i sobre diversos aspectes legals, relatius a la salut però també a altres àmbits de la vida i a la possibilitat de viure-la de forma digna. Aquests tallers són una eina utilitzada per a la prevenció de violències masclistes, i per a la detecció i possible posterior intervenció en el cas que alguna persona necessiti suport.