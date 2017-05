Música

Sona9 2017: els 18 seleccionats de grups i solistes d'arreu dels Països Catalans

El Sona9 s’amplia en aquesta edició amb sis concerts preliminars a Barcelona, València i Palma per cobrir tot el territori lingüístic. 120 artistes s'hi han presentat enguany, la plataforma més important de la música emergent en català

El jurat de la 17a edició del Sona9 ha seleccionat els 18 grups i solistes que actuaran als concerts preliminars de Barcelona, Palma i València, gràcies als acords amb les institucions dels tres territoris de llengua i cultura catalana.

Un total de 120 grups i solistes d’arreu dels Països Catalans s’han presentat a la 17a edició del concurs Sona9, la plataforma més important de la música emergent en català, xifra récord respecte a les darreres convocatòries. El certamen està organitzat per Enderrock, Catalunya Ràdio – iCat.cat i TV3, té el suport dels Departaments de Cultura i Joventut de la Generalitat de Catalunya, la Fundació SGAE i el patrocini d'Estrella Damm.



Com a novetat, en aquesta edició s’han establert també acords amb el Govern de les Illes Balears - Illenc, l’Ajuntament de Palma i el Consell Insular de Mallorca, a més de la Generalitat Valenciana - Institut Valencià de Cultura i la Valencian Music Association (VAM) per realitzar concerts preliminars a Palma i València i donar suport a la difusió dels artistes d’aquests territoris. D’aquesta manera, el Sona9 es descentralitza i es fa més transversal com a altaveu de difusió i intercanvi de l’escena musical catalana.



El jurat de la preselecció del #17Sona9 ha estat integrat per Lucía Flores (iCat.cat), Sandra Tello (Enderrock), Dimas Rodríguez (TV3), Ferran Amado i Lluís Gendrau (Sona9). A les Illes Balears hi han participat Joan Trias (IB3), Víctor Conejo (Diari de Mallorca), Margalida Mateu (Ara Balears) i Pere Bestard (EDR Balears). I a la Comunitat Valenciana el jurat ha estat format per Carme Laguarda (Mésdemil), Joan Gregori (Pro21), Armand Llàcer (VAM) i Vicent Xavier Contrí (periodista).



Concerts preliminars a Barcelona, Palma i València



Durant el mes de maig, els 18 artistes catalans, valencians i balears seleccionats hauran de fer una actuació de 20 minuts davant el públic i el jurat especialitzat els dies 9, 11, 15 i 16 a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, el diumenge 14 al Teatre Municipal Mar i Terra de Palma i el dijous 25 a la sala Matisse de València. Per assistir els concerts preliminars cal omplir els formularis en aquesta pàgina.



A cadascun dels 6 concerts el vot del públic assistent triarà un grup o solista, que passarà directament a les semifinals, mentre que el jurat escollirà els 6 artistes restants. D'aquesta manera, s’elegiran els 12 semifinalistes del Sona9 2017, que actuaran en directe en una nova fase del concurs durant el mes de setembre al festival Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i el BAM de Barcelona.



Els 18 grups i cantants seleccionats s’inclouran en un CD recopilatori que s’editarà i es distribuirà amb un número especial de la revista Enderrock d’agost. El programa Sona9 d’iCat.cat, dirigit i presentat per Lluís Gendrau, també fa un seguiment setmanal del concurs i el seus protagonistes cada dilluns de 22 a 23 h. L’actualitat dels grups i el canal musical digital del #17Sona9 es pot seguir diàriament al web <www.sona9.cat>.

Els 12 artistes del Principat de Catalunya elegits són:



Coherence (Barcelona / emo-punk)

Ernest Bombí (Barcelona / pop d’autor)

Fèlix Cuc (Arenys de Mar / pop-folk)

Ju (Gurb / r’n’b)

Karabash (Vallirana / indie-folk)

Impuls (Girona / indie-rock)

Lildami (Terrassa / hip-hop - trap)

Marina Prat (Ripoll / cançó d’autor)

Panellet (Terrassa / punk)

Senyor Oca (Barcelona / hip-hop)

Últim Cavall (Sant Pere de Ribes / noise-pop)

Urra (Barcelona / rock electrònic)



Els 3 valencians són:



Barbaritats (Xàtiva / rock)

Deliri (Gandia / pop-folk)

L’Emperador (Canals / pop-rock)



Els 3 balears són:



Jès! (Palma / fusió)

Salvatge Cor (Palma / pop)

Vaquer (Palma / folk-rock)