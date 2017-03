Música

Concert històric per la música en català a Catalunya Nord

Potser heu vist últimament a Catalunya Nord un cartell amb una estelada per recolzar el procés d’independència quan poca gent ho reivindica en aquestes terres. Aquest cartell també anunciava el concert del Col·lectiu Angelets de la Terra a La Fàbrica d'Illa de Tet el passat 25 de març. Un verdader èxit amb una sala plena de gom a gom per gaudir d'un espectacle amb diversitat musical i sobretot molta qualitat artística. Era impensable fins i tot en els somnis més folls d'en Ramon Faura quan va crear aquest col·lectiu en 2010.



Una desena de grups i solistes de Catalunya Nord (AJT, Buenasuerte, Delf, Gerard Jacquet, Ghetto Studio, Joan Ortiz, Llamp te Frigui, Muriel Falzon Trio, Pascaline i Rumba Coumo), escollits entre el centenar de formacions aplegades pel Col·lectiu Angelets de la Terra, van interpretar diferents estils musicals en català: del jazz al punk, passant per la rumba, el pop, la cançó o el reggae. Tot plegat en un territori on la situació de la llengua catalana és la més difícil i on la cultura és reduïda a una postal folklòrica pels turistes.

Una petita delegació del Vallès Oriental que va assistir al concert van sortir eufòrics de La Fàbrica. Van ser sorpresos per la qualitat dels grups, però «sobretot l'actitud dels músics a l'escenari on hi havia molta sinceritat i compromís». Van contar que van estar tot el viatge de tornada debatent com podrien fer visible la música en català de Catalunya Nord al sud de l'Albera, pensant en tots els seus contactes que podrien programar els grups i solistes del Col·lectiu Angelets de la Terra arreu dels Països Catalans. En Jordi Urgell va escriure: «Essent conscients que després de la vetllada històrica viscuda a Illa de Tet ens sentim amb l'obligació de propagar la feina dels Angelets de la Terra arreu dels Països Catalans».

En Gerard Jacquet, pioner en fer rock en català rossellonès, va declarar que «davant de l'excel·lència i la diversitat de les propostes musicals, aquest moment és perfectament reproduïble, en qualsevol moment, a qualsevol lloc, al nord com al sud dels Pirineus». Com un convit als organitzadors potencials.

Poder trencar les fronteres mentals i normalitzar el català als escenaris del Rosselló era l'objectiu d'en Ramon Faura quan va reorientar l'associació dels Angelets de la Terra cap a la música en català. En un principi es tractava d'una penya de rugbi amb la USAP i els Dracs. No ha canviat el seu principal objectiu: «recatalanitzar la Catalunya Nord». La música com l'esport és una bona eina per arribar a més gent i de forma lúdica i festiva però la música inclou la llengua, una cosa que no fa forçosament l'esport. Va ser el pensament d'en Ramon quan va apostar per crear un col·lectiu per la llengua en un territori on el català ha esdevingut minoritari en només cinquanta anys. Ni ell es pensava que podria aconseguir-ho.



En Joan Planes, fill d'en Llorenç, escriptor i polític nord-català molt influent en el moviment catalanista de la Catalunya del Nord, considera que aquest concert «ha permès a molts estils de músiques i de públics de viure a través de la cançó en català un moment únic de la nostra cultura a Catalunya Nord».