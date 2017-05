Música

Més de 200 persones assisteixen a la final de l’ONA MUSICAT

ONA MUSICAT, el concurs de música en català de l’Associació Ona Mediterrània i Joves de Mallorca per la Llengua, tanca la seva segona edició situant-se com a principal concurs de música en català a les Illes Balears, i un dels més important del panorama musical català. El passat divendres dia 5 d’abril, va tenir lloc la gran final del concurs, en un emotiu acte realitzar a ses Voltes (Palma).

L’ONA MUSICAT ha estat tot un èxit, amb la participació de 12 grups i la realització de tres semifinals (Porreres, Barcelona i Pollença). En aquestes varen resultar semifinalistes els duets Clara i Joan, Toni i Àfrica i el grup LOCAL D9.

Després de les actuacions, el públic assistent va poder participar en la votació per triar el grup que recolliria el guardó de 500 € (atorgat per Joves de Mallorca per la Llengua). A més a més, un jurat compost per Noemi Garcies, de l’Ajuntament de Palma; Toni Rotgeret, presentador de ràdio, i Natàlia Tascón, cantant dels Grollers de la Factoria, van escollir el guanyador de l’enregistrament d’un disc.

Finalment, després de l’actuació del grup mallorquí convidat Xarxa, el duet de Clara i Joan es va convertir en vencedor obtenint la victòria per unanimitat tant a la votació popular com a la votació del jurat. Per tant, Clara i Joan es converteixen en els guanyadors d’aquesta segona edició i podran promocionar la seva música i enregistrar un desitjat primer disc.

ONA MUSICAT es consolida així, amb la seva segona edició, en un concurs de música en català de referència a les Illes Balears. L’objectiu ‘d’apropar la música als seus potencials públics i cobrir un espai buit i inexistent a les Illes s’ha complert’ i ja posen la mira en l’edició de l’any vinent, expliquen des d’Ona Mediterrània.

Els Joves de Mallorca per la Llengua, per la seva banda, han volgut recordar que aquest concurs s’inclou dins la campanya ‘Enfilam Mallorca’ amb què pretenen ‘enfortir i dignificar elements oblidats d’aquesta Mallorca actual’ i així ‘potenciar la cultura fet a casa nostra i en català’.