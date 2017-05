La Federació Sindical Mundial aprova una resolució a favor d'un Referèndum unilateral per la independència de Catalunya

Declaració sobre el Referendum d'Autodeterminació de Catalunya



La majoria del poble de Catalunya ha demostrat que vol decidir el seu futur polític com a nació.

Des de 2012, no menys d'1.8 milions de persones (entre una població de 7.5 milions) han sortit als carrers cada any per reclamar el dret a vot i a favor d'una República Catalana Independent.

Els resultats de les eleccions de 2015 van donar la majoria parlamentària a les forces polítiques a favor de la independència i la democràcia.

Dels 135 membres del Parlament de Catalunya, 83 estan a favor d'un referèndum i 72 a favor de la independència.Seguint el mandat perquè el Poble de Catalunya expressi la seva decisió sobre la seva futuropolítico, el Govern de Catalunya, el Parlament i les organitzacions másrepresentativas de la societat civil han sol·licitat 18 vegades al Govern del Regne deEspaña la celebració d'un referèndum d'autodeterminació efectiu i vinculant. Larespuesta del Govern d'Espanya ha estat sempre negativa.

Considerem el dret a vot un principi bàsic i fonamental de qualsevol societat justa i democràtica.

En aquest sentit i davant la negativa del Govern d'Espanya d'arribar a un acord, el Govern de Catalunya, amb el suport de la majoria parlamentària i la societat civil va a realitzar en els propers mesos el referèndum d'autodeterminació efectiu i vinculant.

La FSM representa pràcticament 100 milions de treballadors i treballadors de tot el món així com els valors de la dignitat i la llibertat. Per aquesta raó la FSM recolza el dret del Poble de Catalunya a decidir el seu futur, amb o sense permís del Regne d'Espanya.

Perquè es tracta de democràcia popular.