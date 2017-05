Incendis forestals

La CUP alerta del risc d’incendi a l’Anella Verda de Tarragona i el Tarragonès

La CUP presentarà una moció per la prevenció d’incendis forestals a l’anella verda de la ciutat, que també s’estén als municipis limítrofs de la comarca. Al proper ple de l’Ajuntament de Tarragona les cupaires denunciaran que no s’ha dut a terme una intervenció tal com es va aprovar al març de 2016 i que pot tindre conseqüències nefastes. Al Consell Comarcal del Tarragonès faran un prec perquè s’expliqui per què no s’ha fet res en aquest matèria.

La CUP Tarragona ha fet pública la moció que durà al ple per instar el Consistori tarragoní a emprendre les accions necessàries en matèria de prevenció d’incendis forestals al si de l’Anella Verda. Les anticapitalistes recorden que el 18 de març de 2016 es va aprovar una declaració institucional «per tal que l’Ajuntament de Tarragona dugués a terme les actuacions necessàries en matèria de prevenció d’incendis de l’anella verda i s’hi desenvolupés un pla especial de protecció». Aquest acord preveia que hi hagués accions al si de la zona de massa forestal «en el termini de dos mesos des de l’aprovació dels acords», que permetessin evitar un gran incendi a l’Anella Verda. Amb tot, les cupaires denuncien que no s’ha fet res en aquest sentit i que, per tant, «ens trobem de nou a les portes de l’estiu i hi ha un alt risc d’incendi forestal». Aquest espai natural, que s’estén més enllà de la ciutat fins a d’altres poblacions de la comarca, és un espai natural ric des del punt de vista ecològic, però també històric i patrimonial.

Alhora, també es van aprovar uns punts d’efecte immediat, com eren reactivar la comissió de treball de l’Anella Verda, que es va formar en el moment d’impulsar el projecte, durant el mandat 2007-2011, amb l’objectiu de vetllar pel correcte funcionament de les actuacions que s’hi duguessin a terme, i de consignar una partida pressupostària pròpia per al 2017.

La portaveu cupaire a l’Ajuntament de Tarragona, Laia Estrada, ha afirmat que «havíem acordat fer actuacions preventives, com a mínim a les dues finques municipals del Pont del Diable i del Llorito, i que tenim constància que no s’han fet. Aquesta inacció no és atribuïble a cap altra administració perquè només depèn de l’Ajuntament de Tarragona i, per tant, exigim que es desenvolupin un pla d’actuacions de prevenció i extinció d’incendis a l’espai natural de l’anella, i més amb el consens que hi havia». Estrada hi afegeix que «tal com recorden bombers i entitats mediambientalistes, la magnitud d’un incendi és proporcional al temps que fa que aquella zona no crema».

El regidor de la CUP a la Canonja i conseller comarcal del Tarragonès, Joan Pons, ha manifestat que «a dia d’avui podem afirmar que s’han incomplert els acords del consell comarcal que preveien Constituir una figura administrativa de gestió; una comissió de l’Anella Verda Gaià-Francolí, juntament amb la Diputació de Tarragona, els municipis i entitats ambientals de la comarca; i, en darrer terme, preveure una reserva pressupostària per actuacions a l’Anella Verda. Amb tot això, demanarem al proper ple del consell comarcal que es despleguin els acords aprovats perquè encara són necessaris i vigents». El conseller Pons també afirma que es pot desenvolupar un Pla especial urbanístic de caràcter plurimunicipal, tal com succeeix en altres indrets, on hi ha consorcis de gestió pública.

Les cupaires, que confien que aquesta moció s’aprovi, van més enllà i afirmen que «el que és necessari és que s’hi actuï sense dilació, perquè en poc menys d’un mes ja ens trobarem a l’estiu i el risc és evident». I en darrer terme també reclamen que «s’executin els acords i que enguany es faci el que no es va fer l’any passat».