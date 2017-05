Desmuntant AirBnb & HomeAway. Part III

HomeAway ja ofereix prop de 160.000 places a les Illes



Terraferida ha tengut accés a nous arxius d’AirBnb i de HomeAway, les dues principals multinacionals del lloguer turístic a les Illes. El contingut d’aquests arxius mostren una evolució extraordinària del fenomen, que segueix creixent i expandint-se a un ritme vertiginós. El cas de HomeAway és espectacular: ofereix 23.968 allotjaments i 160.016 places a les Illes, situant-se com el portal líder. Els nous arxius de la multinacional AirBnb als que hem tengut accés, i que anomenam AirBnb-B, mostren una oferta de 21.999 allotjaments (*) i 119.050 places.

Els mapes de HomeAway a les Illes. Després de publicar els mapes d’AirBnb a Mallorca i Pitiüses, Terraferida fa públics els mapes interactius amb tot l’allotjament ofert per HomeAway entre gener 2016 i març 2017 on es pot veure la seva distribució territorial.

Terraferida també fa públic el mapa d’AirBnb de Menorca, després de publicar els mapes d’AirBnb de Mallorcai Pitiüses fa sols unes setmanes.

CONSULTAR ELS MAPES

AirBnb-B. Si comparam les dades fetes públiques per AirBnb de l’any 2016 amb les dades d’AirBnb-B (interval de gener 2016 a març 2017) s’aprecien diferències significatives respecte a les pernoctacions i la facturació reconeguda per AirBnb. Aquestes diferències no s’expliquen pel fet d’acumular dades d’intervals diferents (12 mesos en el cas d’AirBnb i 14 en el cas d’AirBnb-B) especialment per tractar-se dels mesos (gener-març) amb manco activitat turística.

Els arxius d’AirBnb-B mostren una facturació de 294,3 milions d’euros al conjunt de les illes (183 a Mallorca, 87 a Eivissa, 18,3 a Menorca i 5,3 a Formentera) mentre que la companyia publicà que n’havia facturat 115. Recordem que AirBnb es queda un percentatge del total d’aquesta facturació. Les pernoctacions es situarien en 1.392.000, molt per damunt de les 590.000 que reconeix la multinacional per l’any 2016.

Dels arxius d’AirBnb-B se’n desprenen també dades sobre l’acumulació d’allotjament per part de grans comercialitzadors, que permeten dubtar que el lloguer turístic estigui majoritàriament en mans de petits propietaris i sigui economia col·laborativa:

A Mallorca els 99 comercialitzadors que més allotjaments acumulen ofereixen 7.511 allotjaments d’un total de 14.960 a través d’AirBnb. Això suposa el 50% de tot el lloguer turístic de l’illa. A Menorca els 99 comercialitzadors que més allotjaments acumulen n’ofereixen 1.129 (58%), mentre que a Eivissa el percentatge controlat pels primers 99 comercialitzadors és del 30% i a Formentera del 47%. Mallorca, per les seves dimensions i població, és on més concentrada sembla estar l’oferta del lloguer turístic ofert a través d’AirBnb.

Les dades en definitiva, mostren una “hotelització” de les Illes sense precedents, que ha polvoritzat els sostres de places dels que la societat s’havia dotat les darreres dècades a través de múltiples instruments legislatius. L’ampli consens social respecte a la congelació de places turístiques al que s’havia arribat fa anys, també ha quedat esmicolat. Aquest nou boom turístic-immobiliari està generant nous problemes socials (lloguers abusius, expulsió de la població local de moltes zones, pèrdua d’identitat…) i està amplificant els problemes ambientals que ja teníem (urbanització, manca d’aigua, generació de residus, depuració, energia, mobilitat…).

Terraferida fa una crida a AirBnb i HomeAway perquè publiquin dades reals i contrastables de les seves activitats a les Illes Balears. També fem una crida a les institucions públiques (Governs, Consells, Ajuntaments i Hisenda) perquè investiguin les activitats d’aquestes multinacionals a les Illes. Saber quants treballadors tenen, quins impostos paguen, on tributen, quin percentatge de la seva oferta és il·legal, i quina és la seva contribució en termes de places i turistes a la massificació actual, serien de gran interès públic. En darrer lloc fem una crida al Govern i als partits que l’hi donen suport perquè aprovin una llei turística més restrictiva, impedint el lloguer turístic als pisos de forma generalitzada, tancant el lloguer turístic il·legal, decretant una moratòria de places i aplicant un 2×1 (per cada nova plaça turística dues de baixa) entre altres mesures.