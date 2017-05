Laboral

El comitè d'empresa de GiPSS de Tarragona esclata contra l'augment de la conflictivitat laboral i amenaça amb mobilitzacions

El comitè d'empresa de Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS), integrat per les organitzacions sindicals Metges de Catalunya (MC), SATSE, CGT i CCOO, ha manifestat la seva preocupació i el seu enuig per la situació de conflictivitat laboral creixent que pateixen els treballadors d’aquesta empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut (CatSalut), a la qual acusen de trair els compromisos pactats amb la plantilla l’any 2008, quan totes dues parts vam signar l’acord d’adhesió al VII conveni col·lectiu dels centres sanitaris de la xarxa concertada –coneguda com a XHUP–, amb unes condicions afegides més avantatjoses que s’han mantingut en els pactes laborals posteriors.

Ara GiPSS els hi nega part d’aquestes millores laborals relacionades amb els dies de lliure disposició, al·legant que l’empresa no va sol·licitar l’informe favorable del Departament d’Economia i Finances, imprescindible per donar validesa jurídica a l’acord.

Els treballadors refusen aquesta excusa, atès que, d’una banda, Economia i Finances és coneixedor del pacte i de les seves repercussions econòmiques, tal com recullen les auditories comptables de l’empresa i els diferents informes dels interventors de la Generalitat, i de l’altra, el CatSalut ha proveït fins ara l’entitat dels recursos econòmics necessaris per satisfer les condicions específiques de la plantilla de GiPSS.

Aquesta mala jugada ha estat la gota que ha fet vessar el got després d’anys d’acumulació de retallades de sou i personal, increment de la precarietat laboral, sobrecàrrega assistencial per manca de substitucions i nul interès empresarial per la gestió dels efectius de la plantilla, com ho demostra el fet que, des de la creació de GiPSS l’any 1992, no s’ha fet cap pla de recursos humans. A tot això, s’afegeix la tisorada del 24% del pressupost a causa de les retallades que ha convertit l’empresa tarragonina en l’entitat sanitària catalana que més ajustos ha patit durant la crisi.

Els treballadors de GiPSS se senten enganyats i víctimes de la mala praxi dels responsables de l’empresa i, per això, es plantegen què han de fer ara. De moment consideren que ha de demanadar la direcció de GiPSS, el seu consell d'administració i els seus auditors per no fer correctament la seva feina o, fins i tot, "la mateixa Generalitat com a màxima responsable d’aquesta entitat?"

Volen que l'empresa faci el que no va fer fa nou anys. Volen una solució pactada que respecti el que es va negociar i signar en aquell moment. "Nosaltres no som responsables de la incompetència empresarial que hem vingut denunciant des de fa molt de temps. Volem respostes i solucions! Volem el que és nostre!", han remarcat els treballadors

Per tot això, s'han adreçat al Departament de Salut, al Síndic de Greuges, a la Delegació del Govern a Tarragona i ara ho faran als partits polítics per trobar una solució que respecti els nostres drets. "Si cal iniciarem mobilitzacions i emprendrem les actuacions que siguin necessàries perquè es faci justícia" han assenyalat els treballadors