Per la ruptura

Drassanes per la República fa una crida a manifestar-se en defensa de les "nostres institucions"

Drassanes per la República Catalana

Drassanes per la República també ha manifestat en un comunicat el seu rebuig contra l’escalada de judicialització d’un conflicte que hauria de resoldre’s de forma democràtica mitjançant l’acció política. Som conscients de la instrumentalització i vulneració de la independència dels Tribunals, i de la degradació de l’Estat de Dret, i és per aquesta raó que fem una crida al poder judicial a no acceptar el paper subsidiari que se li ha imposat d’escapçador dels drets i les llibertats del nostre poble.

Convoca a concentrar-nos els propers dies 8 i 12 de maig i 12 juny, a les 8:30h, davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al passeig Lluís Companys de Barcelona. De ben segur, una vegada més, el poble de Catalunya sortirem al carrer en defensa de les nostres Institucions.