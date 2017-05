100 euros és el què cada mes aportem cada persona del País Valencià a l’estat espanyol, i que no ens els retorna

És a dir, l’estat recapta quasi tots els nostres impostos (IVA, IRPF, etc.). Després l’estat ens retorna part d’eixos diners per al pressupost autonòmic (finançament autonòmic) i l’estat fa inversions al nostre territori (Pressupostos Generals de l’Estat). El resultat: som l’autonomia pitjor finançada i on l’estat inverteix menys. Fent números: 6.250 milions menys, segons dades del propi estat espanyol. Això representa un 6’32% del nostre PIB. Perdem eixos diners pel sol fet de viure ací, per ser valencians i valencianes. És igual d’on vingues, igual com parles, igual com penses, igual com votes.

Si dividim els 6.250 milions entre els més de 5 milions que som, això suposa que cada persona es queda sense 1.200€ a l’any, 100€ al mes. Gener 100€ menys, febrer 100€ menys, ...

Per això ara som més pobres que la mitjana espanyola, quan el País Valencià era un regne i un país ric. Per això la Generalitat no pot ni cobrir les despeses de sanitat i educació i ha de demanar préstecs al mateix estat espanyol.

Si la Generalitat Valenciana recaptara els nostres impostos, tindríem 6.250 milions més (pressupost de la Generalitat: 17.725 milions), és a dir, cada valencià i cada valenciana tindria 100€ més al mes. Gener 100€ més, febrer 100€ més, març 100€ més, abril 100€ més...

Això significaria millorar sanitat, educació, dependència, infraestructures, crear treball...