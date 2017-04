alliberament nacional

Trobada històrica dels quatre consells insulars a Barcelona per parlar sobre el procés sobiranista del Principat

La Universitat de Barcelona acollirà aquest pròxim mes de maig les màximes institucions representants de les Illes en una conferència organitzada pel col·lectiu Illencs . Tal com han informat des de l'entitat, conformada per gent nascuda a les Illes i amb residència al Principat, han estat ells els encarregats de citar, per primera vegada, els diferents presidents dels respectius consells insulars, segons publica dBalears

Així, la conferència, que tendrà lloc el pròxim 5 de maig a la Universitat de Barcelona reunirà el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat; la presidenta del Consell de Menorca, Maite Salord; el president eivissenc, Vicente Torres i el de Formentera, Jaume Ferrer.

Des d'Illencs han informat a dBalears que la clau de la conferència girarà, sobretot, entorn de la perspectiva de les Balears sobre el procés sobiranista de Catalunya. També servirà per tractar punts com la relació de les Balears amb el Principat i quins reptes i horitzons tenen en comú. Igualment, es durà a terme una explicació sobre les competències que tenen els consells i quines competències haurien de tenir.

L'activista i membre de l'organització, Marcel Pich ha assenyalat que serà una trobada «ben interessant» per valorar quines són les posicions dels respectius presidents dels consells respecte al procés català.