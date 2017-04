Pressupostos Generals de l'Estat i 25 d’abril!

Els darrers Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) han castigat de nou, i discriminat, el País Valencià. Una humiliació que patim sistemàticament des de fa molts anys. Les valencianes i els valencians som l'11% de la població de l'Estat i rebrem el 5%.

Amb aquestos PGE som els que menys rebem per habitant: 119 euros front a una mitjana estatal per càpita de 185 €. Les inversions baixen 209 milions respecte de 2016 (un 33% menys). Aportarem a l'Estat uns 6.000 milions d'euros a l'any que no retornaran al País Valencià malgrat estar sota la mitjana del PIB (som l'únic territori on es dóna aquesta situació: uns altres no sols no pagaran a l'Estat sinó que rebran recursos de l'Estat). És l'espoli que patim.

L'Estat té un deute històric de desenes de milions d'euros que s'han perdut pel camí (dels recursos aprovats per al País Valencià i que s'haurien d'haver invertit). Per acabar d'adobar-ho patim la submissió al deute amb l’Estat lligat al préstec que ens concedeix el Fondo de Liquidación Autonómica (FLA). És la quadratura del cercle de l’espoli: reben els nostres impostos, ens retornen una mínima part als PGE i ens “presten” (amb interessos) un poc més, en forma de deute, per mantenir el dèficit imposat per l’Estat i la troika: un negoci redó per a l’Estat.

El resultat de tot açò és la precarietat d'inversions en sanitat, en educació, en despeses socials, en infraestructures, i en tota una sèrie d'inversions vitals per al País valencià que afecten directament a les classes populars en forma d'atur, precarietat laboral, pobresa, etc.

Fins a quan suportarem aquesta discriminació i maltractament?

Des de la PDaD considerem necessària la mobilització del Poble Valencià en defensa dels nostres interessos com a poble, ja siga al costat, davant o darrere de les nostres institucions. La mobilització popular ha de donar suport a les denúncies i actuacions de les nostres institucions, ha de transmetre els nostres representants la força necessària davant de l'Estat i del govern d'Espanya, i a més ha de servir per empoderar-nos com a poble, per assumir la nostra capacitat de Decidir el nostre futur.

En els pròxims dies, començant pel 25 d'abril i continuant amb la presentació dels PGE, diverses organitzacions polítiques, sindicals i socials, entre elles la PDaD, convocarem manifestacions i actes de rebuig contra aquesta discriminació de l'Estat Espanyol i del seu govern cap al poble valencià. Us animem a participar i a demostrar que no som un poble adormit sinó un poble que sap lluitar i respondre amb decisió a la injustícia, l'ofensa i la provocació.

És temps de Reivindicacions

de Mobilitzacions

d’eixir al Carrer

Pel Dret a Decidir: Ja n’hi ha prou !!