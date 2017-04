Lliurament del premi Vicent Ventura al periodista Adolf Beltran i El Camí

Coincidint amb la diada del 25 d'Abruil (Commemoració de la batala d'Almansa). l’Aula Magna del Centre Cultural La Nau va lliurament del XVIII Premi Vicent Ventura, que enguany ha recaigut sobre el periodista i escriptor Adolf Beltran i la ruta de senderisme cultural El Camí. Aquest reconeixement, instaurat per la Universitat de València el 1998, any de la mort del periodista valencià, s’atorga a persones o col·lectius que s’han distingit per la seua trajectòria cívica i de compromís amb la cultura i la llengua catalanes.

L’acte estava presidit pels vicerectors de Cultura i Igualtat de la Universitat de València, Antonio Ariño i el vicerector de Cultura, Extensió Universitària i Relacions Institucionals de la Universitat Jaume I, Wenceslao Rambla i va comptar amb les intervencions dels premiats, a més del sociolingüista i assagista Vicent Pitarch, i del filòleg i escriptor, Francesc Pérez Moragon.

La comissió organitzadora i el jurat del premi estan formats per la Universitat de València, la Universitat Jaume I, persones que van mantenir una estreta relació amb Vicent Ventura, CCOO, STEPV, UGT, Unió de Llauradors i Ramaders i Unió de Periodistes Valencians.

El Camí

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes dels Països Catalans, i que permet conéixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i la gent de cada terra. Està pensat per a tots els públics, ja que cadascú es pot fer les etapes a mida.

El Camí es va iniciar el 2003 i consta de vora 4.750 Km (camí troncal o principal, senyalitzat amb la marca vermella), més els brancals que aprofundeixen en la resta de municipis de cada comarca (marca groga) i que van creant-se progressivament.

El Camí és un projecte col·laboratiu, tothom hi pot participar de diferents maneres, i també aportar textos a la Camipèdia o publicar activitats a la portada. Està pensat per fer-lo a peu, tot i que moltes etapes també són aptes per fer-les amb bicicleta. El Camí uneix aquells elements patrimonials més rellevants que hi ha entre les poblacions i que fan més atractiva la ruta.

És accessible per a tots els públics i edats amb un grau de dificultat baix o mig. El Camí és, a més a més, generador de relació social entre els caminants i la gent del territori, i vertebra aquest.

Dins de les diferents maneres de fer el camí, una opció és participar en les múltiples caminades organitzades pel Grup de Caminants.

Qualsevol associació, persona o ajuntament pot fer una proposta de caminada d’alguna etapa del Camí pel seu poble. Aquesta proposta es treballa conjuntament amb els responsables del camí per donar-li forma i es explicada per la gent de la comarca.

Adolf Beltran

Periodista i escriptor (València, 1958). Fou membre del consell de redacció de la revista de literatura ‘Cairell’. Va treballar al periòdic de València ‘Noticias al Día’ i al setmanari ‘El Temps’, de la redacció fundacional del qual en va formar part. Del 1986 al 2015 va treballar en el diari ‘El País’, on fou també responsable a València del suplement cultural ‘Quadern’. Actualment és responsable de l’edició valenciana d'’eldiario.es’.

Ha publicat les novel·les ‘No digues adéu’ (1989), ‘Les llunes de Russafa’ (2005), que fou premi Joanot Martorell, i ‘Estribord’ (2015). En el camp de l’assaig, és autor dels llibres ‘Un país possible: Identitat valenciana i modernització’ (1994) i ‘Els temps moderns: societat valenciana i cultura de masses al segle XX’ (2002).

La seua bibliografia inclou també treballs periodístics com els llibres d’entrevistes ‘Vicent Ventura, converses amb un ciutadà’ (1993) i ‘Emili Tortosa, converses amb un directiu compromés’ (2009). L’any 2005 va publicar el llibre reportatge ‘La València lletja’.

És autor del volum ‘Ramon Lapiedra: La raó cívica’ (2002); del llibre de text, en col·laboració amb Gemma Lluch i Montserrat Ferrer, ‘Notícies, disseny i redacció de premsa’ (2000), i de la coordinació i edició d’un volum dedicat a la correspondència que Joan Fuster va mantenir amb Vicent Ventura i Josep Garcia Richart (2002).

És col·laborador en revistes com ‘L’Espill’, ‘Caràcters’ o ‘L’Avenç’, entre d’altres.