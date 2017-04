"Retornem els diners al poble"

Lliurament a Deltebre del premi del concurs "Retornem els diners al poble"

Aquest divendres a les 21:30h al Casal de la Gent Gran de Deltebre es farà l'acte d'obertura de l'urna, recompte de vots i entrega del premi al projecte guanyador del concurs "Retornem els diners al poble".

Un cop finalitzat el procés participatiu de concessió on els ciutadans de Deltebre han pogut votar el projecte que més els ha agradat, les associacions que hi han participat i que opten a guanyar els 1.368€ per tal de desenvolupar el projecte que han presentat són:

- Associació Los Lliris: projecte Lo Niu

- Associació DeltaRescat: projecte Sembrem consciència, recollim humanitat

- Col·lectiu F de Figa: projecte Apropem el feminisme a Deltebre

La CUP Deltebre havia convocat aquest concurs adreçat a les associacions del poble amb l'objectiu de retornar els diners que la regidora Dayana Santiago cobra per assistència als plens municipals. Els destinataris d’aquests diners han estat les associacions sense ànim de lucre, amb projectes enfocats al municipi de Deltebre, i que tinguin un caràcter integrador, igualitari, apartidista i que respectin els drets de les persones i dels animals.