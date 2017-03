"Retornem els diners al poble"

Comença la votació popular de la 2a edició del concurs "Retornem els diners al poble"

En un acte obert al Casal de la Gent Gran de Deltebre, l’Associació Los Lliris, l’Associació DeltaRescat i el col·lectiu F de Figa van presentar, aquest divendres, els tres projectes participants a la segona edició del concurs «Retornem els diners al poble» organitzat per la CUP Deltebre. A partir d’aquesta setmana, els habitants de Deltebre majors de 16 anys podran decidir, per votació popular presencial, quina serà l’associació o col·lectiu que s’emporti els 1.368€ del premi per tal de desenvolupar el projecte.

Així doncs, en primer lloc va ser l’Associació DeltaRescat qui va presentar el seu projecte «Sembrem consciència, recollim humanitat» en el que es pretén realitzar un seguit de tallers i xerrades de conscienciació animal als quatre centres escolars públics de Deltebre. Tal i com va exposar una de les representants de l’associació, «creiem que l’educació, la conscienciació, la sensibilització, la informació... en les ments, cors i ànimes del jovent és un punt clau per un futur més ètic i responsable».

Seguidament fou el torn de l’Associació Los Lliris amb la presentació del projecte «Lo Niu», un projecte per tal de mantenir un espai per als més petits i petites, basat en la llibertat de joc i respecte d’una mateixa i amb les altres, en un entorn no directriu, per així afavorir la curiositat innata, les ganes d’aprendre, l’autoregulació i l’enfortiment dels vincles socials. Així,durant la presentació van manifestar que «volem que el nostre territori gaudeixi d’un projecte com aquests per a que els nostres nens i nenes se’n puguin beneficiar, i les famílies puguin sentir-se acompanyades i mirades».

Per últim, el darrer torn fou pel Col·lectiu feminista F de Figa que van presentar un projecte per tal de d’apropar el concepte del feminisme, de generar consciència i fer pedagogia a Deltebre amb un seguit d’actes culturals, xerrades i actes reivindicatius per als propers mesos. «Creiem que, ara més que mai, cal informar a la població sobre el moviment feminista i que posi els conceptes a sobre de la taula, perquè encara ara hi ha molta gent que pensa que el feminisme és un moviment contrari al masclisme» van detallar.

La votació es realitzarà de manera presencial a partir d’avui 20 de març i fins al 24 d’abril en diversos llocs de Deltebre. Així per exemple, hi haurà urna de votació al Mercat municipal, al Mercat de Jesús i Maria i al Centre Social Autogestionat «Lo Maset». El concurs finalitzarà el 28 d’abril a les 21:30h al Casal de la Gent Gran de Deltebre, on es realitzarà el recompte dels vots i la entrega dels diners en acte públic al projecte guanyador.

La CUP Deltebre ha convocat aquest concurs adreçat a les associacions del poble amb l'objectiu de retornar els diners que la regidora Dayana Santiago cobra per assistència als plens municipals. Els destinataris d’aquests diners han estat les associacions sense ànim de lucre, amb projectes enfocats al municipi de Deltebre, i que tinguin un caràcter integrador, igualitari, apartidista i que respectin els drets de les persones i dels animals.