La Paeria denega el permís de La Sirollada per ocupar la plaça Blas Infante durant la Festa Major

A 13 dies de la Festa Major de Maig 2017, l'Ajuntament de Lleida ens ha denegat el permís que havíem sol·licitat per l'ocupació de la plaça Blas Infante durant els dies de Festa Major i proposa unes altres condicions inacceptables.

L'Ajuntament de Lleida ha reiterat les seves traves polítiques i burocràtiques a la Sirollada com ha fet els darrers anys, impedint-nos impulsar un nou espai.

A 13 dies de la Festa Major, els organitzadors de la Sirollada han qualificat de lamentable. "Una gestió barroera i incomprensible del govern de La Paeria que ens planteja uns impediments que directament ens expulsen de tenir qualsevol plaça del centre i concretament de la plaça Blas Infante. Malgrat no haver-nos trobat CAP tipus d'impediment en aquest sentit en les reunions prèvies de coordinació amb la regidoria de Cultura, ara és Seguretat Ciutadana qui nega el permís i ens emplaça a traslladar les activitats als Camps Elisis allunyades de la ciutat, arraconades en mig de l'esplanada de concerts, han apuntat



"El govern de l'Ajuntament de Lleida tenia coneixement de la nostra voluntat de tenir la plaça de La Sirollada des de principis d'any, però fins ara no ens havia dit res que ens fes pensar que no seria possible, de fet, quan ens vam reunir la setmana passada amb la regidoria Montse Parra ella ho donava per acceptat que hi hagués la plaça de La Sirollada", han afegit.