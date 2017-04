Un any més, el jovent del País Valencià afrontem un nou 25 d’Abril, data de la pérdua de les llibertats nacionals del nostre país. La victòria de la batalla per part dels Borbons, de la que avui es conmemoren 308 anys, suposà la pujada al poder de Felip V i, amb ella, la vinguda de les restriccions i l’abolició dels drets propis. No obstant, però, va encendre amb el coratge i espenta del general Basset i els maulets el foc de la resistència per recuperar el nostre País Valencià.

El jovent rebem aquesta data amb la mirada posada en el futur que ens reserva aquesta Europa de dues velocitats, on a l’Estat espanyol se li reserva el comés de rebre el turisme a costa de l’explotació dels nostres recursos naturals, sous de misèria i la no necessitat per part d’aquest Estat que no sentim nostre d’invertir en Educació per formar unes generacions que amb sort treballarem en el sector de l’hostaleria, tinguem el grau i el màster sota el braç, o hagem estat expulsades del sistema educatiu com a part del fracàs escolar i futur exercit de persones aturades i precaritzades de per vida.