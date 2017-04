1r de maig

Blanes acull de nou una manifestació unitària en motiu de l'1 de Maig

Per tercer any consecutiu, la vila de Blanes acollirà la manifestació convocada per la Comissió Maig Obrer i Anticapitalista en motiu del Primer de Maig, Dia Internacional de la classe Treballadora. Sota el lema “Pa, sostre, treball i dignitat”, escollit en honor del 100è aniversari de la Revolució Russa, la manifestació sortirà a les 18:30h de l'Ajuntament de Blanes i recorrerà diversos carrers del centre de la vila.

Aquesta és la tercera convocatòria de la comissió unitària, formada per diverses organitzacions polítiques i sindicals, així com també entitats o plataformes blanenques. De la mateixa manera que en altres edicions, aquest any s'ha volgut treballar des de la presència al carrer fins la formació política i la posada en comú de diferents lluites actuals en l'àmbit laboral.

Les xerrades proposades aniran a càrrec de Montse Castañé, representant de Càrnies en lluita i militant del sindicat COS a l'empresa ESFOSA i Sebas Huguet , delegat sindical dels estibadors al port de Barcelona. Les xerrades es celebraran a l'Ateneu Popular Sa Fera Ferotge a les 19h els dissabtes 22 i 29 d'abril, respectivament.