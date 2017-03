catalanofòbia

Primera condemna a un per fomentar l'odi als catalans arran de Germanwings

L'associació d'advocats Drets, que va portar a la fiscalia més de 60 piulades, ha aplaudit la condemna. «Contents que la nostra feina doni fruit. Després de moltes denúncies per fi tenim una sentència. Prou catalanofòbia!», han publicat al seu perfil de Twitter.

Una de les piulades denunciades per catalanofòbia per l'associació d'advocats Drets

Un jutjat de Cerdanyola del Vallès ha condemnat a 8 mesos de presó i ha imposat una multa de 720 euros a un tuitaire per diverses piulades ofensives contra les víctimes de la tragèdia de Germanwings i també de caire racista i xenòfob. És la primera condemna ferma per una denúncia de la Fiscalia per piulades que inciten a l'odi, la violència i la discriminació contra els catalans pel sinistre aeri del 24 de març del 2015.

L’accident va desencadenar un dels episodis de catalanofòbia a les xarxes socials més greus que s’han produït els darrers anys a Catalunya. L’entitat de juristes Drets va acudir a la Fiscalia Provincial de Barcelona l’endemà de l’accident per denunciar 55 piulades publicades per 38 usuaris de Twitter que incorrien clarament en un delicte tipificat a l’article 510 del codi penal, ja que atiaven l’odi, la discriminació i la violència contra un col·lectiu -els catalans- per raó del seu origen.

Tot i que la la primera condemna ha tardat gairebé dos anys, l'associació d'advocats Drets ha piulat «Contents que la nostra feina doni fruit. Després de moltes denúncies per fi tenim una sentència. Prou catalanofòbia!»