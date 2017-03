La CUP demana debatre públicament el futur del Parc Tecnològic

La Candidatura d’Unitat Popular ha reclamat «amb urgència» la necessitat de celebrar un debat públic que desencalli el futur del Parc Tecnològic de la UdG, en situació de liquidació després d’un nou episodi de discrepàncies a la junta de creditors.

La formació política, que sempre s’ha mostrat escèptica amb la proposta de les institucions gironines per salvar el Parc, ha lamentat la situació actual i ha criticat que les administracions públiques estiguessin disposades a aportar milions d’euros sense que cap de les persones responsables de la situació hagi assumit cap responsabilitat i sense que hi hagi hagut un projecte consolidat que garantís que la situació no es tornaria a repetir. A més, la solució plantejada fins ara evitava que la part privada, també present a la Fundació del Parc, hi aportés ni un sol euro.



Segons Lluc Salellas, regidor de l’Ajuntament de Girona i Diputat provincial, la situació viscuda a la junta de creditors demostra que «l’Estat no té cap voluntat de trobar cap sortida». Per aquest motiu, segons Salellas, «ara és l’hora que institucions gironines i ciutadania, analitzem per què hem arribat fins aquí i reformulem conjuntament el projecte de gestió per garantir el futur funcionament del Parc».



Per aquest motiu, Salellas ha reclamat que les reunions del Patronat on es decideixi el futur del Parc no es facin a porta tancada i s’obrin a altres partits i col·lectius de la ciutat.