Pressupostos

La CUP-CC ratifica els pressupostos però matisa que és un “un sí condicional, amb data de caducitat”

Paral·lelament un centenar de militants de la CUP ha signat un manifest "contra la decisió d'aprovar els pressupostos neoliberals del govern de Junts pel Sí"

La CUP va confirmar ahir en el marc del debat de la Llei dels Pressupostos de la Generalitat del 2017 que votaria a favor per tal que es puguin aprovar en el ple d'aquest dimecres. Ara bé, segons va matisar la diputada Eulàlia Reguant, es tractava d’un “sí condicional” a la celebració del referèndum, pel qual va exigir data i pregunta. Va afirmar que "la CUP-CC dóna 2 vots positius, dos vots condicionats al compromís dels pressupostos en la celebració del referèndum, tal com recull la disposició addicional 31ena del projecte de pressupost del 2017. El Referèndum és un compromís amb el país, no amb la CUP-CC".

Reguant va assenyalar que la seva formació no donaven suport “pel seu contingut social“, sinó que ho feien per un “sí a la ruptura democràtica, a la convocatòria del referèndum sense demanar permís ni perdó i al procés constituent”.També va demanar que “s’acabin ja els xantatges polítics” - de Junts pel Sí, que “durant mesos” ha vinculat l’aprovació dels pressupostos i la celebració del referèndum- i va instar el Govern per tal que defineixi la pregunta i la data del referèndum. (llegiu el discurs d'Eulàlia Reguant en el debat d'ahir al Parlament).

"Crit d'Alerta a l'Esquerra independentista davant l'aprovació d'uns pressupostos autonòmics antisocials de la CUP-CC"

Sota aquest títol, un centenar de militants han signat el manifest com a resposta a la inquietud que els ha generat la decisió presa per la CUP-CC d'aprovar els pressupostos que qualifiquen "de marcat caire neoliberal proposats pel govern de Junts pel Sí i volem fer públiques algunes consideracions de cara al futur".

Segons el manifest pensen que "aquesta decisió pot suposar un canvi de rumb en l'estratègia d’Unitat Popular perquè pot representar, a la pràctica, la subordinació de la lluita per la transformació social en clau socialista i feminista a la lluita per l’alliberament nacional. Considerem que aquest canvi d’estratègia no ha estat fruit d’un debat profund, sinó el resultat de decisions tàctiques esperonades per la voràgine de la lluita institucional i pels focus i la pressió mediàtica partidista".

També remarquen que "els propers mesos treballarem per redreçar el rumb perdut amb l'objectiu que la CUP continuï sent una eina de lluita en defensa dels interessos de les classes populars i, d'aquesta manera, puguem mantenir el nostre compromís amb l'organització".

Tot i així, el signants es comprometen "a contribuir de manera activa a la celebració del referèndum unilateral d'independència i a exercir la desobediència per tal de fer-lo possible si l'Estat espanyol el vol impedir".