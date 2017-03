Simbologia franquista

La CUP-AE Tortosa demana canviar el nom de la plaça Joaquin Bau

Al proper ple municipal de Tortosa la CUP-Ae demanarà que es canvie el nom de la Plaça Joaquin Bau. Així com la retirada del títol de fill predilecte de la ciutat i la retirada de la medalla d’or. "Estem parlant d’una persona que va col·laborar amb dos dictadures i en un cop d’estat i que sempre es va mantindre fidel als principis del moviment" apunta la formació

La CUP-Ae entén que independentment de la catalogació dels elements franquistes de la ciutat exigida per la sentència del jutjat contenciós de Tarragona, el nom de Joaquin Bau ha de desaparèixer de l’espai públic tortosí i estatal. I ho ha de fer ja!

El que no no entén la formació, com una persona que va col·laborar activament amb dos dictadures, a més a més ocupant càrrecs públics, i que va col·laborar en un cop d’estat contra una democràcia, pot encara tenir el nom d’una plaça pública.?

Joaquin Bau fou alcalde de Tortosa no per elecció democràtica sinó dins d’una dictadura. Mentre ell era alcalde s’il·legalitzaven partits, sindicats i nombroses entitats de tots els àmbits de la societat. Una dictadura que va obligar a exiliar-se a moltes persones, que va prohibir l’ús del català a les escoles, a la justícia, als documents oficials... i que també va perseguir l’himne i la senyera. Sobre el dictador Primo de Rivera va arribar a dir:

“el general Primo de Rivera, aquel gran soldado y gobernante que, como he dicho otras veces, aún después de muerto nos legó la gloriosa herencia de su hijo,...”. No oblidem que el seu fill va fundar la Falange Española.

Un senyor que posteriorment, va aprofitar la seua activitat comercial per ajudar a preparar el cop d’estat del 18 de juliol del 1936 contra República. Així ho recollia el semanari Domingo:

“era el agente más activo de Calvo Sotelo en la conspiración. La multiplicidad de sus negocios le permitía viajar de un lado a otro, sin despertar excesivamente la sospecha de los polizontes. Los jefes de muchas guarniciones podrían decir ahora cuán poco de financieros tenían estos viajes de Bau”. (text recollit a la pàgina 153 del llibre Joaquin Bau Molla y la restauración de la monarquía de Joaquín Montserrat, editorial Actas, disponible a la biblioteca Marcel·lí Domingo). També ho manifestava el general Ricardo Rada en una dedicatòria a Joaquin Bau: ‘A don Joaquín Bau, en grato recuerdo de los tiempos de conspiración y preparación del glorioso Movimiento Nacional, con un abrazo’.

Els seus mèrits democràtics van continuar durant la guerra civil convertint-se en l’únic civil del primer govern de Franco, convertint-se en l’encarregat d’organitzar la indústria de guerra i alhora en comprar armes a Hitler i Mussolini. A Joaquin Bau, Antonio Goicoechea (màxim contacte de Mussoli a l’estat espanyol) el va qualificar “de interlocutor amigo de Benito Mussolini” (pag. 84 del mateix llibre).

En acabar la guerra, va felicitar Franco en una missatge clar: “mi felicitación por la victoria final en nuestra guerra”. Franco li ho va agrair nomenant-lo Duque de Bau “... a lo largo de dilatados años de actuación pública ha mantenido una línia de rectitud política y de fidelidad a los Principios del Movimiento Nacional...”.

O poques setmanes abans de la inauguració del monument feixista del riu, va dir “Fue precisa una Cruzada, Ejército y pueblo unidos con un Caudillo victorioso”. Així com “Aceptad mis palabras de experiencia y convición, hijas de un hombre del 18 de julio, y así lo proclamo con orgullo, identificado con el espíritu del Movimiento Nacional que debe ser aglutinante, doctrina y fuente útil para la obra común de todos los españoles”.

Sobre la dictadura franquista “es un estado de derecho como España no había conocido nunca”.

Alguns historiadors o pseudohistoriadors el defineixen com a bon alcalde de Tortosa, homes de negocis i comerciant. I que es va distanciar del franquisme. I es va distanciar tant que com a premi per la seua lleialtat a los principios del movimento fou nomenat el 1958, consejero nacional del Movimento i, per tant, procurador a les Corts. I després president del Consejo de Estado (1965) i vicepresident del Consejo del Reino (1971).

L’Ajuntament de Tortosa va concedir-li la Medalla d’Or de la Ciutat el 1959, i el 5 de juny de 1966 l’alcalde Joaquín Fabra va nomenar-lo Fill Predilecte de la Ciutat.