Caminada reivindicativa La Canonja Vila-seca per recuperar l'antic camí

Entitats de la Canonja i Vila-seca s'uneixen en una caminada reivindicativa per reclamar l'obertura d'un camí històric i important com és el GR-92.

Per aquest motiu convoquen a la sortida de l'Ajuntament de la Canonja i Vila-seca a les 11.15h d'aquest diumenge (dia 26). Quan les comitives arribin al punt intermig, on es talla el camí, a la T-315, tallaran la via durant deu minuts. La solució proposada és la construcció d’un pas elevat o qualsevol altra alternativa que permeti el pas de vianants i ciclistes per aquest camí amb totes les garanties de seguretat. En l'acte hi participaran l'Ateneu Popular la Mina, la Canonja 3 i el Casal Popular el Rebotim, de Vila-seca.

Cal remarcar que aquest camí, que uneix, en una part, els termes de Vila-seca i la Canonja està tallat des de fa anys. Mentre l'Ajuntament de la Canonja reclama una solució al Govern de la Generalitat, aquest .