Memòria històrica

"Sa Fexina Sí que tomba" ret homenatge a l'educació en la segona república

Coincidint amb el 81è aniversari de la instauració de la segona república, el proper dissabte 1 d'Abril la Plataforma "Sa Fexina Si que tomba" sortirà al carrer amb l'entitat Memòria de Mallorca, per seguir recordant el passat i aprendre amb la recuperació dels valors democràtics del front popular. La concentració tindrà lloc a plaça del Mercat de l'Olivar de Palma

En aquesta ocasió reivindicaran l'educació de la república a una societat que pateix amb més força que mai la precarietat als col·legis i instituts, que per culpa de retallades d'un sistema que prima als bancs i poderosos, els estudiants del poble estan organitzats fins i tot en barracons.

La plataforma considera "indispensable fer memòria dels mèrits de la segona república en aquest camp, que va plantejar amb molt d'èxit la construcció de 26 mil escoles en menys de 5 anys, creant la possibilitat real a les classes treballadores i populars de poder accedir a una educació laica, igualitària, obligatòria, pública i de qualitat. Aquest projecte revolucionari va ser frustrat amb la brutal repressió contra milers de mestres d'escola pel cop d'estat feixista, que a més d'atemptar contra les vides dels educadors també van eliminar multitud de centres educatius per a reconvertir-los en quarters de la tortura, regentats per militars i feixistes per instaurar per la violència uns valors franquistes, que encara s'arrosseguen impunement a totes les estructures policials, judicials i institucionals de l'estat espanyol"