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La Favb reclama que els reforços del transport públic per la visita del papa esdevinguin permanents

Visita papal
La Favb reclama que els reforços del transport públic per la visita del papa esdevinguin permanents

La visita del papa a Barcelona ha reobert el debat sobre les mancances del transport públic. La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) denuncia que la saturació de la xarxa s'ha normalitzat i reclama que els reforços extraordinaris previstos aquests dies es converteixin en millores permanents per garantir una mobilitat digna, segura i eficient per a la ciutadania.

08/06/2026 Drets i Llibertats

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) ha aprofitat les afectacions previstes a la mobilitat durant la visita del papa a Barcelona, els dies 9, 10 i 11, per denunciar la saturació crònica del transport públic i reclamar millores estructurals i permanents a la xarxa.

L'entitat veïnal alerta que els canvis en la circulació i en el servei de transport previstos durant aquests dies posaran novament sota pressió un sistema que, segons denuncia, ja funciona habitualment al límit de la seva capacitat. En aquest sentit, considera que el problema va més enllà d'un esdeveniment puntual i evidencia les mancances acumulades del model actual de mobilitat.

La Favb destaca el contrast entre els reforços extraordinaris anunciats per aquests dies i la situació quotidiana que viuen milers d'usuaris. Segons l'entitat, línies com l'L1 i l'L5 del metro registren habitualment episodis de saturació, amb andanes plenes i combois al màxim de la seva capacitat.

Davant aquesta situació, la federació ha plantejat tres demandes principals. En primer lloc, reclama informació clara, actualitzada i accessible per a la ciutadania sobre les afectacions previstes, i s'ofereix a col·laborar amb les administracions per facilitar-ne la difusió als barris.

En segon lloc, demana que es fomenti el teletreball durant els dies de la visita papal per reduir els desplaçaments innecessaris i alleugerir la pressió sobre la xarxa de transport públic.

Finalment, la Favb qüestiona que només en situacions excepcionals sigui possible incrementar de manera significativa la freqüència dels serveis. L'entitat considera que si es poden aplicar reforços de fins al 65% en moments puntuals, no hi ha motius per no avançar cap a una millora estable de l'oferta durant tot l'any.

Per aquest motiu, reclama que les mesures extraordinàries previstes aquests dies serveixin per obrir el debat sobre una ampliació permanent del servei. "Barcelona no necessita reforços excepcionals. Necessita un transport públic a l'altura de les necessitats de les seves veïnes", conclou la federació.

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