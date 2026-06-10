L'STEI reclama revisar les oposicions d'Educació Física després de les queixes dels aspirants i les places desertes

Una gran part dels aspirants va presentar un escrit col·lectiu a l'Administració en què demanava més transparència, la revisió del procediment i la comprovació de la correcta aplicació dels criteris d'avaluació de la primera prova. Segons denuncien, els resultats obtinguts han generat "preocupació, incomprensió i desconfiança" entre els participants.
Els opositors consideren difícil d'explicar que, d'un total de 45 aspirants presentats a Mallorca, només tres superassin la primera fase del procés. En l'escrit remarquen que bona part dels candidats comptaven amb experiència docent, preparació específica i mesos o anys de dedicació a les oposicions, fet que, al seu parer, no es correspon amb les qualificacions obtingudes.
Les crítiques també apunten a possibles problemes de transparència durant el procés. Entre les qüestions plantejades hi ha dificultats per verificar la correcció dels exàmens, possibles errors en alguns dels temes proposats i informacions facilitades pels tribunals que, segons els afectats, podrien contradir la normativa reguladora de la convocatòria.
Una altra de les qüestions que ha generat debat és la gran diferència de resultats entre tribunals d'una mateixa especialitat. Mentre que a Eivissa sis aspirants varen superar la primera prova per a sis places convocades —tot i que finalment només se n'adjudicaran cinc—, a Mallorca només dues de les nou places disponibles acabaran sent cobertes. Això implica que set places estructurals quedaran desertes.
Per a l'STEI, aquesta situació és especialment preocupant perquè contrasta amb l'objectiu declarat de la Conselleria de reduir la temporalitat als centres educatius. El sindicat considera que deixar vacants places de caràcter estructural va en direcció contrària a aquesta finalitat.
El sindicat també ha reiterat les seves reserves respecte al model de composició dels tribunals qualificadors. Segons recorda, ja es va oposar a un sistema en què la majoria dels membres són voluntaris, perquè considera que no ofereix totes les garanties necessàries ni contribueix a reforçar la confiança en el procés.
Les crítiques afecten igualment la decisió d'avançar les oposicions al mes de maig. La Conselleria havia justificat aquest canvi amb la voluntat d'agilitzar els tràmits administratius de l'estiu, però l'STEI considera que els calendaris continuen sent molt ajustats i que els problemes organitzatius persisteixen.
Per al sindicat, el cas d'Educació Física evidencia les mancances d'un model que es va implantar sense consens amb els representants del professorat. Davant l'acumulació de queixes, els dubtes sobre la transparència i l'elevat nombre de places desertes, reclama que l'Administració revisi el sistema, escolti els afectats i introdueixi les modificacions necessàries per garantir processos selectius més transparents i fiables.