LSTEI força una rectificació de la Conselleria dEducació amb el professorat tècnic dFP

L’acció política de l’STEI ha aconseguit que el conseller Vera reconegui l’errada de la darrera Mesa sectorial i l’esmeni a través d’una modificació de la resolució.
A la reunió de dia 8 de juny, la Direcció General de Personal Docent introduí una modificació que obligava els professors tècnics d’FP a triar plaça darrere de la resta de persones admeses. Això hauria suposat que persones amb més de 30 anys d’experiència docent tornarien a quedar sense feina.
Aquesta mesura, a més, contradiu l’Acord de Millora de 2023, amb la paraula donada pel conseller Antoni Vera i la Llei de Pressuposts de 2024, de la qual la Direcció General en volia fer una interpretació molt enrevessada.
Per aquest motiu, l’STEI votà en contra de la resolució de les adjudicacions de personal docent del pròxim estiu, davant l'actitud totalment intransigent de l’Administració
Un punt de l’Acord de millora de 2023
L’STEI va aconseguir que l’Acord de Millora del 2023 inclogués una menció explícita al col·lectiu de persones amb una titulació tècnica d’FP que, després d’anys d’experiència, l’antic Govern autonòmic va deixar fora per un canvi normatiu.