Els docents valencians suspenen la vaga indefinida però mantenen el conflicte obert

Els docents de l'ensenyament públic valencià han decidit suspendre la vaga indefinida iniciada l'11 de maig després de cinc setmanes de mobilitzacions. La decisió s'ha pres a través d'una consulta impulsada per la majoria sindical —STEPV, CCOO i UGT— i la Coordinadora d'Assemblees de Docents, en la qual han participat prop de 30.000 professionals d'un cens aproximat de 77.700 docents.
Segons els resultats de la votació, la majoria dels participants s'ha pronunciat a favor de suspendre la vaga indefinida. Aquest dijous serà, per tant, la darrera jornada d'aturada efectiva després de més d'un mes de protestes en defensa de l'educació pública i de les reivindicacions laborals del sector.
Tanmateix, la decisió no implica l'acceptació de les propostes presentades per la Conselleria d'Educació. Tant els sindicats com les assemblees docents consideren insuficients les mesures plantejades pel departament que dirigeix José Antonio Rovira i mantenen intactes les seves reivindicacions.
La consulta reflecteix també que una part significativa del professorat aposta per continuar la mobilització. El 29% dels participants es va mostrar partidari de desconvocar la vaga indefinida per explorar noves formes de protesta durant el pròxim curs, mentre que aproximadament un de cada tres docents que va participar en la votació va defensar mantenir les mobilitzacions. D'aquest grup, la gran majoria es va inclinar per combinar aturades indefinides amb accions puntuals acordades des de les assemblees.