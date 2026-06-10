El veïnat de l'entorn del Camp Nou denuncia una situació "insostenible" i reclama mesures urgents

Les associacions veïnals dels barris situats a l'entorn del Camp Nou han denunciat l'agreujament dels problemes de mobilitat i convivència derivats de l'activitat que genera el FC Barcelona. Segons afirmen, el que hauria de ser compatible amb la vida quotidiana del veïnat s'ha convertit en una pressió permanent sobre l'espai públic.
Les entitats assenyalen que els dies de partit són els moments de màxima afectació. Durant hores, diversos carrers queden tallats, línies d'autobús són desviades o suspeses i molts residents troben dificultats per accedir als seus domicilis o desplaçar-se amb normalitat. Les persones amb mobilitat reduïda o en situació de vulnerabilitat són, segons denuncien, les més perjudicades.
A aquesta situació s'hi afegeixen problemes d'incivisme que les associacions consideren cada cop més freqüents, com ara l'ocupació de la via pública, el consum d'alcohol al carrer, les miccions en espais públics, l'excés d'aforament en alguns establiments, el soroll o l'ús de bengales i petards.
Les entitats alerten que la problemàtica podria intensificar-se amb la plena entrada en funcionament del nou Camp Nou. Tot i que actualment les visites al museu i a les instal·lacions del club no generen una afectació significativa, el veïnat tem que l'increment previst de visitants acabi augmentant la pressió sobre els barris de l'entorn.
Segons expliquen, durant els darrers mesos s'han mantingut reunions amb el Districte de les Corts, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els responsables de Mobilitat i TMB. Malgrat això, consideren que les mesures adoptades fins ara han estat insuficients per donar resposta als problemes plantejats.
Davant aquesta situació, les associacions reclamen la instal·lació immediata de les videocàmeres anunciades per gestionar els accessos als carrers afectats i la creació d'un registre de residents autoritzats a circular per les zones restringides els dies de partit. També demanen alternatives de transport eficaces mentre no es recuperin les línies d'autobús afectades i proposen modificar els itineraris dels autocars dels equips per vies amb menor impacte residencial.
Pel que fa a la convivència, exigeixen el desplegament d'agents cívics, especialment per donar suport a les persones més vulnerables, la paralització de noves llicències de bars i establiments turístics a l'entorn immediat de l'estadi i una aplicació més estricta de les ordenances municipals contra les conductes incíviques.
Les entitats també reclamen una implicació més gran del FC Barcelona, a qui demanen que impulsi campanyes de sensibilització entre els aficionats i que assumeixi part dels costos de les mesures necessàries per reduir els impactes que genera la seva activitat sobre el barri.
Les associacions veïnals consideren que la situació ha deixat de ser un problema puntual per convertir-se en una qüestió estructural i reclamen actuacions urgents abans de l'inici de la pròxima temporada. "Els barris han arribat al límit. Cal actuar ja", conclouen.
Entitats signants
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb)
Associació Veïnal del Camp Nou
Associació Veïnal Racó de les Corts
Associació Veïnal Avinguda de Xile
Associació Veïnal Zona Universitària i Pedralbes
Coordinadora de Veïns de Mejía Lequerica