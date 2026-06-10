El barri de Rocafonda es prepara per mobilitzar-se novament per evitar el desnonament de la Regina, una veïna que afronta un segon intent de desallotjament després que el fons voltor Divarian s'hagi negat a renovar-li el contracte de lloguer. El Sindicat d'Habitatge de Mataró ha convocat una concentració per al pròxim 15 de juny amb l'objectiu d'impedir l'execució del desnonament.
La Regina va comprar el pis on resideix fa 25 anys. Tanmateix, després de la crisi econòmica del 2008 i d'un procés de divorci marcat per la violència de gènere, no va poder continuar fent front al pagament de la hipoteca. Després de l'execució hipotecària, va aconseguir romandre a l'habitatge gràcies a un contracte de lloguer social concedit per l'entitat bancària.
Posteriorment, però, l'immoble va ser venut a Divarian, una societat vinculada al fons d'inversió nord-americà Cerberus, especialitzat en l'adquisició d'actius procedents de la crisi hipotecària. Segons denuncia el Sindicat d'Habitatge de Mataró, malgrat haver pagat puntualment el lloguer durant tots aquests anys, la propietat es va negar a renovar-li el contracte un cop finalitzat.
L'organització assegura que aquest tipus de situacions no són excepcionals a la ciutat. De fet, recorda que aquesta mateixa setmana una família amb quatre fills menors va ser desnonada al barri de Cerdanyola després d'haver perdut també el seu habitatge durant la crisi hipotecària. Segons el sindicat, els barris populars de Mataró viuen una emergència habitacional cada vegada més greu.
El cas de la Regina presenta, a més, una situació de vulnerabilitat especialment delicada. És mare de tres fills, un d'ells menor d'edat, i té al seu càrrec la seva mare, de 78 anys, així com una germana amb síndrome de Down. Tant la Regina com la seva mare són víctimes de violència masclista. Actualment treballa al Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) de l'Ajuntament de Mataró i percep un salari mínim, una situació que li impedeix accedir als preus actuals del mercat de l'habitatge.
Segons expliquen des del sindicat, Serveis Socials ha ofert com a alternativa la inclusió de la família a les llistes de la mesa d'emergència i del parc d'habitatge de protecció oficial. No obstant això, denuncien que aquests recursos es troben saturats i no garanteixen una solució immediata que eviti que la família es quedi sense sostre.
El primer intent de desnonament, previst per al passat 21 de gener, va poder ser aturat gràcies a la mobilització impulsada pel Sindicat d'Habitatge de Mataró. Ara, davant la nova data fixada, l'organització fa una crida a la solidaritat veïnal per impedir-ne l'execució.
Des del sindicat alerten que els desnonaments, l'especulació immobiliària i l'encariment de l'habitatge estan deteriorant greument les condicions de vida als barris populars de la ciutat. També denuncien que les respostes institucionals continuen sent insuficients davant una situació que consideren cada vegada més insostenible.
La concentració convocada per al 15 de juny vol evitar que la Regina i la seva família perdin l'habitatge on han viscut durant més de dues dècades i tornar a posar sobre la taula la situació d'emergència habitacional que afecta nombroses famílies treballadores de Mataró.