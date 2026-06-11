El PP posa lesport base en perill

ÉS per Palma denuncia la greu deixadesa del govern municipal del Partit Popular cap als clubs esportius de la ciutat. Quan ja som al mes de juny, les subvencions municipals destinades a les entitats esportives de Palma continuen sense convocar-se. Es tracta d’ajudes que habitualment es tramiten entre els mesos de gener i febrer. Aquest retard injustificat amenaça directament la viabilitat econòmica de molts de clubs que sostenen l’esport de base i que treballen cada dia amb milers d’infants i joves de la ciutat.
La formació reclama a l’equip de govern que activi de manera urgent la convocatòria de les subvencions per evitar que els clubs hagin d’afrontar l’inici de la pròxima temporada sense els recursos econòmics necessaris.
La portaveu de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha advertit que “cada setmana de retard és una nova dificultat per a entitats que fan una feina imprescindible als barris de Palma. No parlam de burocràcia, parlam de milers de nins i nines i joves que practiquen esport gràcies a l’esforç de clubs que ara es troben abandonats per part deñ govern del PP a Cort”.
L’inici de la temporada esportiva, al setembre, és precisament el moment en què els clubs assumeixen més despeses: inscripcions a competicions, material esportiu, equipacions, assegurances i contractacions tècniques. Sense aquests ajuts, moltes entitats hauran d’avançar recursos propis o assumir tensions de tresoreria que podrien comprometre les seves activitats.
“Les subvencions són eines perquè l’esport de base funcioni. Si arriben tard, deixen de complir la seva funció. El PP està condemnant els clubs a començar la temporada amb una mà davant i una altra darrere”, ha afirmat Truyol.
MÉS per Palma denuncia que aquest retard no és un fet aïllat, sinó una mostra més de la incapacitat de gestió del govern municipal del PP. Durant aquest mandat, les convocatòries de subvencions han acumulat retards constants. Això ha afectat entitats veïnals, activitats culturals i celebracions populars. Aquesta situació contrasta frontalment amb el discurs que el Partit Popular ha mantengut des de començaments de la legislatura, en que no s’ha cansat de repetir que l’esport és un dels pilars sobre els quals vol construir Palma. Tanmateix, els fets expliquen una història molt diferent.
“El PP parla molt d’esport, però gestiona poc i malament. Si realment això fos una prioritat, les subvencions als clubs no arribarien amb mesos de retard. La realitat és tossuda i torna a demostrar que darrere els grans titulars hi ha molt poc contingut i massa propaganda”, ha afirmat Truyol.
L'organització exigeix a l’equip de govern que convoqui immediatament les subvencions esportives i que garanteixi que els clubs puguin disposar dels recursos necessaris abans de l’inici de la temporada. “Cada dia que passa el problema és més greu. Governar és estar devora la gent quan ho necessita. I avui els clubs esportius de Palma estan completament desemparats per un govern que arriba tard a tot el que és essencial. Que es posin les piles ja”, ha conclòs Truyol.