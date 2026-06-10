Desallotgen residents de l'Antiga Presó de Palma mentre continuen les denúncies per insalubritat i irregularitats en les obres

La policia i efectius de l'Ajuntament de Palma han iniciat aquest migdia el desallotjament de residents de l'edifici de l'Antiga Presó de Palma, segons ha denunciat el Sindicat d'Habitatge de Palma. L'actuació s'ha produït sense avís previ, segons l'organització, que ha fet una crida als mitjans de comunicació perquè es desplacin al lloc dels fets.
El sindicat assegura que el desallotjament arriba després d'anys de denúncies sobre les greus condicions d'insalubritat que pateixen diversos habitatges de l'immoble i acusa els jutjats, l'Ajuntament de Palma i la Direcció General d'Arquitectura de no haver actuat amb la diligència necessària per garantir la seguretat dels residents.
Segons expliquen, una sentència dictada el gener de 2024 obligava la comunitat de propietaris a substituir en el termini de dos mesos una canonada de baixants afectada per greus desperfectes i amb presència d'amiant. L'estat de la instal·lació hauria provocat filtracions d'aigües residuals, males olors, proliferació d'insectes i deteriorament de diversos elements estructurals de l'habitatge afectat. Fa pocs dies, a més, es va produir l'esfondrament parcial d'un fals sostre.
El Sindicat d'Habitatge denuncia que, malgrat els requeriments presentats posteriorment per la família afectada, el procediment judicial ha quedat paralitzat i les actuacions ordenades no s'han executat.
L'organització també qüestiona la gestió de les subvencions públiques destinades a la rehabilitació de l'edifici. Segons les seves dades, la comunitat de propietaris ha rebut una ajuda de 89.000 euros procedent dels fons europeus Next Generation, dels quals ja se n'hauria avançat una part. Tot i això, asseguren que el projecte aprovat no contempla la substitució completa del baixant afectat ni altres problemes estructurals denunciats pels residents.
Entre les irregularitats assenyalades hi ha també l'existència de goteres no incloses en el projecte de rehabilitació, així com presumptes obstacles imposats a un dels propietaris afectats per exercir les funcions de president de la comunitat, càrrec que li correspondria després d'un acord adoptat en junta de propietaris.