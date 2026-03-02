Llibertat.cat
Portada Política

Municipalització de l'Aigua
Sant Quirze de Besora municipalitza una central hidroelèctrica

El municipi osonenc es converteix en el primer del país que recupera per a mans públiques una central hidroelèctrica fins ara gestionada pel sector privat, en un pas que apunta cap a la sobirania energètica des del món local.

02/03/2026 Política

Sant Quirze de Besora ha fet un pas pioner en l’àmbit energètic: la municipalització d’una central hidroelèctrica que fins ara era de titularitat privada. L’operació situa el municipi com a referent en la recuperació de recursos estratègics i en la construcció d’un model energètic de control públic.

La iniciativa ha estat destacada per la CUP Països Catalans, que ha reivindicat l’experiència com un exemple de transformació real des dels ajuntaments. “Des dels municipis, construïm el país”, han assenyalat, emmarcant la decisió en una aposta per la gestió pública dels serveis essencials.

Més enllà del canvi de titularitat, la municipalització implica que la producció energètica i els beneficis derivats de l’explotació de la central reverteixin directament en el municipi. Això obre la porta a reinvertir recursos en polítiques socials, sostenibilitat i desenvolupament local.

En un context de crisi climàtica i debat sobre el model energètic, el cas de Sant Quirze de Besora apunta cap a una alternativa basada en la proximitat, el control democràtic i la sobirania territorial. L’experiència podria marcar camí per a altres municipis que vulguin recuperar infraestructures clau i avançar cap a un model públic i arrelat al territori.

