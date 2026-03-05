MÉS per Palma denuncia el desgovern del PP pel desallotjament de lantiga presó sense alternativa habitacional

MÉS per Palma ha tornat a denunciar el que considera un nou episodi de “desgovern” del Partit Popular a l’Ajuntament de Palma arran de la gestió del desallotjament de l’antiga presó de Palma, un espai on actualment viuen més de 200 persones en condicions molt precàries.
La formació ecosobiranista critica que el govern municipal hagi anunciat el desallotjament sense tenir garantida prèviament cap alternativa habitacional digna per a les persones afectades, en una ciutat que, segons recorden, pateix una emergència d’habitatge cada vegada més greu.
Per a MÉS per Palma, aquesta decisió posa en evidència la manca de planificació del govern municipal. Segons denuncien, l’executiu encapçalat pel batle Jaime Martínez no afronta el problema de fons, sinó que opta per expulsar les persones afectades sense resoldre la seva situació.
MÉS exigeix alternatives abans de qualsevol desallotjament
Davant aquesta situació, MÉS per Palma reclama a l’Ajuntament que no executi cap desallotjament sense tenir prèviament tancades alternatives reals per a totes les persones que actualment viuen a l’antiga presó.
La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha afirmat que la lògica hauria de ser just la contrària a la que està aplicant el govern municipal: “És de sentit comú: primer s’ha de garantir un lloc on viure, i després anunciar els desallotjaments. El PP ho fa al revés. El que hauria de fer el batle Martínez és donar solucions, no crear més problemes.”
Crítiques a la improvisació del govern municipal
Segons MÉS per Palma, la manera com s’ha gestionat aquest procés evidencia una improvisació preocupant. La formació assegura que primer es va anunciar públicament el desallotjament i només després l’Ajuntament ha començat a demanar ajuda a particulars i institucions per intentar reubicar les persones afectades.
Per a Truyol, aquesta manera d’actuar demostra la manca de planificació del govern del PP: “Anuncien mesures sense tenir-les preparades i després corren a improvisar solucions.”
Diverses associacions i col·lectius socials que treballen amb persones en situació de vulnerabilitat també han expressat la seva preocupació per aquesta situació. Segons assenyalen, una actuació precipitada pot agreujar encara més la situació de les persones afectades.
Crítica al model turístic del PP
Finalment, MÉS per Palma ha vinculat aquesta situació amb el model de ciutat que, al seu entendre, promou el govern del PP. La formació acusa l’executiu municipal de prioritzar el creixement turístic i l’especulació immobiliària per damunt del dret a l’habitatge.
“Al PP només li interessa fer créixer el nombre de persones que arriben a l’aeroport. Només pensa en augmentar la massificació turística i facilitar l’especulació immobiliària. Quan es tracta de defensar els interessos dels poderosos sempre hi són, però quan es tracta de garantir drets bàsics com l’habitatge a la gent humil de Palma, desapareixen”, ha conclòs Truyol.