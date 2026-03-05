Les llogateres de tres finques de Barcelona sorganitzen contra lespeculació de Second House

Llogateres de tres blocs dels carrers Salou 7 (Sants), Cortines 10 (Santa Caterina) i Tapioles 15 (Poble Sec) s’han organitzat amb el Sindicat de Llogateres, el Grup d’Habitatge de Sants i el Sindicat de Barri del Poble Sec per evitar l’expulsió de les seves llars davant la negativa de la propietat, l’empresa Second House SL, a renovar els contractes de lloguer.
Les afectades denuncien que el cas forma part d’un model especulatiu basat en el “flipping” immobiliari: comprar finques senceres amb llogateres a dins, pressionar-les perquè marxin i vendre després els pisos un a un a preus molt més elevats. L’empresa està dirigida per Elena Hernández de Cabanyes i vinculada a Renta Corporación.
El cas de Salou 7
A la finca del carrer Salou, adquirida per Second House el 2024, hi vivien set famílies amb anys d’arrelament al barri. Actualment només queden dues contractes vigents i diverses famílies es troben fora de contracte o en risc de no renovació. Alguns dels pisos buits ja s’han venut sense reformar i d’altres s’ofereixen al mercat per preus que superen els 295.000 euros.
Les llogateres denuncien que han rebut burofaxos on se’ls comunica que hauran d’abandonar l’habitatge quan finalitzi el contracte. “Ens van oferir comprar el pis per 240.000 euros sense reformar o marxar”, explica Yolanda, veïna de la finca des de fa 26 anys.
Conflictes també a Tapioles i Cortines
Als blocs de Tapioles 15 i Cortines 10, comprats el 2022, les llogateres van aconseguir el desembre de 2024 la renovació dels contractes després de dos anys de mobilitzacions i negociacions amb el suport del Sindicat de Llogateres. Tot i això, el conflicte continua obert.
A Cortines, les obres estructurals que s’han de realitzar a l’edifici obligarien a reallotjar temporalment les veïnes, però denuncien que la propietat pressiona per fer les obres amb elles dins o sense garantir les condicions del reallotjament. A Tapioles, un veí amb 14 anys al mateix pis denuncia que la propietat no vol renovar-li el contracte mentre l’habitatge ja s’ha posat a la venda per 380.000 euros.
Reclamen una llei contra les compres especulatives
Les llogateres i el Sindicat de Llogateres consideren que aquests casos evidencien la necessitat d’una llei efectiva contra les compres especulatives que prohibeixi pràctiques com el flipping immobiliari i garanteixi la renovació dels contractes quan un fons o empresa compra un edifici sencer.
Segons denuncien, la proposta de llei actualment en negociació al Parlament entre PSC i Comuns no impediria situacions com les que viuen les llogateres de Second House, ja que no prohibeix explícitament aquestes operacions ni garanteix la continuïtat dels contractes.
Per això, reclamen la renovació immediata de tots els contractes a preus regulats, el manteniment de les finques i una legislació que asseguri que els habitatges siguin per viure-hi i no només un actiu financer.