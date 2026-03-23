Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Res-pública Educació

La lluita judicial contra el Pla pilot segregador continua endavant a les Illes

Ensenyament
El Tribunal Superior de les Illes considera que l’STEI està legitimat per impugnar-lo. Cal aturar els peus a aquest desgavell pedagògic imposat sense el més mínim consens amb la comunitat docent

23/03/2026 Educació

En el contenciós contra el Pla pla pilot que l’STEI presentà, el Govern al·legà manca de legitimació del sindicat per impugnar-lo. Però el Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha comunicat la decisió de considerar que l’STEI està legitimat per impugnar-lo, per la qual cosa el procediment judicial continuarà endavant.

A la resolució el Tribunal Superior reconeix “l’interès col·lectiu” de l’STEI en la mesura que defensa els interessos dels afiliats docents que participen en aquest Pla segregador. Un Pla que suposa una modificació dels Projectes Lingüístics dels Centres i, de retruc, dels projectes aprovats pels consells escolars respectius.

Tots aquests canvis, a més, afecten la tasca docent del col·lectiu que l’STEI representa, tal com recullen els seus Estatuts.

 Per això, la Sala atorga al sindicat la legitimació activa i dona via lliure a la continuació de la tramitació del recurs contenciós en contra del Pla pilot segregador.

La lluita judicial, per tant, continuarà endavant en contra d’un Pla que ha estat imposat per les exigències de Vox al Partit Popular i que no té el suport de cap entitat de l'ensenyament.

L’STEI reclama, un cop més, la retirada del Pla pilot i que els milions d’euros que s’hi destinen es dediquin a resoldre els problemes reals del sistema educatiu de les Illes com ara ràtios, infraestructures i atenció a la diversitat, entre d’altres.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid