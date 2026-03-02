Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Economia Laboral

La Intersindical protesta al Mobile pel conveni

La Intersindical protesta al Mobile pel conveni

Coincidint amb el Mobile World Congress, la secció sindical a l’Ajuntament de Barcelona convoca una assemblea-concentració a plaça Espanya i adverteix d’un cicle de mobilitzacions sostingudes.

02/03/2026 Laboral

La secció sindical de La Intersindical ha convocat aquest dimarts 3 de març, de 9.30 h a 11.30 h, una assemblea-concentració davant les Torres Venecianes, a la plaça Espanya, per denunciar el que qualifica de “conveni de les pèrdues” i el maltractament sostingut a la plantilla municipal.

El sindicat vol evidenciar la contradicció entre la projecció internacional de Barcelona durant el congrés tecnològic i el deteriorament —segons denuncia— de les condicions laborals dels serveis públics municipals. Assegura que la mobilització no és un fet aïllat, sinó l’inici d’un cicle de protestes que podria incloure noves convocatòries i jornades de vaga si el govern municipal no obre una negociació real.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. El CAT Tradicionàrius somple per commemorar el Dia del Combatent Català
  2. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  3. Prats de Molló i la Presta viurà aquest diumenge les Festes de l´Ós
  4. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  5. 89a concentració a Via Laietana 43 per exigir un centre de memòria i denunciar la repressió
  6. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  7. La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans
  8. Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català
  9. Tossudament alçats!
  10. Lhome que intentà alliberar Lluís Companys
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid