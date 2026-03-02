La Intersindical protesta al Mobile pel conveni

La secció sindical de La Intersindical ha convocat aquest dimarts 3 de març, de 9.30 h a 11.30 h, una assemblea-concentració davant les Torres Venecianes, a la plaça Espanya, per denunciar el que qualifica de “conveni de les pèrdues” i el maltractament sostingut a la plantilla municipal.
El sindicat vol evidenciar la contradicció entre la projecció internacional de Barcelona durant el congrés tecnològic i el deteriorament —segons denuncia— de les condicions laborals dels serveis públics municipals. Assegura que la mobilització no és un fet aïllat, sinó l’inici d’un cicle de protestes que podria incloure noves convocatòries i jornades de vaga si el govern municipal no obre una negociació real.