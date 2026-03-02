La CUP rebutja la falsa normalitat del Govern i reivindica una alternativa desquerres i independentista

La CUP ha carregat contra el que considera la “falsa normalitat” projectada pel Govern del PSC i ha denunciat que darrere el discurs de bona gestió i progressisme “s’amaga un model esgotat que perpetua la precarització dels serveis públics i la dependència econòmica”.
El secretari general de la formació, Non Casadevall, ha advertit que la CUP no pensa assumir els límits del marc autonòmic: “No hem vingut a fer la política del que és possible, sinó la del que és necessari”, ha afirmat, tot reivindicant la sobirania com “l’única sortida real” per garantir drets i transformacions estructurals.
Com a exemple del que qualifiquen de fracàs del model actual, la CUP ha assenyalat el col·lapse de Rodalies, que atribueixen a anys de desinversió i manca d’apostes estructurals. “Ens volen vendre normalitat institucional, però no és normal que els trens no funcionin, que les criatures passin fred a les aules o que la pobresa energètica s’hagi triplicat en quatre anys”, ha remarcat Casadevall.
La formació també ha criticat la presència del president de la Generalitat i de l’alcalde de Barcelona a la recepció del monarca espanyol amb motiu de l’inici del Mobile World Congress. Segons la CUP, aquest gest simbolitza un model “elitista i al servei del capital privat”. En aquest sentit, han denunciat les condicions laborals precàries associades a l’esdeveniment i han alertat de la presència a la Fira de Barcelona d’empreses tecnològiques israelianes amb vincles amb l’exèrcit, fet que consideren una “complicitat institucional amb la violència i la colonització de Palestina”.
Finalment, la CUP ha condemnat l’escalada bèl·lica internacional arran dels atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran, que han situat dins d’una estratègia imperialista global. “No es tracta d’escollir bàndol, sinó de defensar la sobirania dels pobles i la vida humana davant la política del més fort”, ha sentenciat Casadevall, apel·lant a recuperar l’humanisme i la defensa radical dels drets humans.
Amb aquest posicionament, la formació busca marcar perfil propi i reforçar una alternativa d’esquerres i independentista davant el que consideren una etapa de “gestió autonòmica sense horitzó transformador”.