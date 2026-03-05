Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Política

La CUP denuncia el deteriorament de les cartelleres municipals a Molins de Rei

cartelleres municipals
La CUP denuncia el deteriorament de les cartelleres municipals a Molins de Rei

La formació recorda que el 2010 el Ple ja va aprovar una moció per garantir-ne l’ús correcte per part de les entitats.

05/03/2026 Política

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha denunciat l’estat de les cartelleres municipals de Molins de Rei i la manca de respecte en l’ús d’aquests espais públics destinats a les entitats de la vila.

La formació recorda que el 2010 el Ple va aprovar per unanimitat una moció per garantir-ne un ús adequat i evitar que empreses privades acaparessin aquests plafons. Tanmateix, asseguren que setze anys després la situació no ha millorat: moltes cartelleres han desaparegut, d’altres estan deteriorades i sovint continuen ocupades per publicitat comercial.

“Estem fartes que les empreses privades ocupin les cartelleres municipals”, denuncien des de la CUP.

Per aquest motiu, la formació reclama reposar les cartelleres desaparegudes, instal·lar-ne de noves als barris i regular-ne definitivament l’ús perquè tornin a estar al servei de les entitats i de la informació comunitària.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. "Xiuxiuejar" l'enèsim intent de xarxa social catalana que aquest cop podria triomfar
  2. Tenim història, tenim futur (a propòsit de la imminent publicació del llibre sobre el PSAN-PROVISIONAL)
  3. Presentació dels llibres de Joan Rocamora, fundador de Llibertat, a Mataró
  4. La Festa de lÓs ja omple de tradició i ritu els carrers de Sant Llorenç de Cerdans
  5. 89a concentració a Via Laietana 43 per exigir un centre de memòria i denunciar la repressió
  6. Presenten la versió digital del Direlex, una eina amb més de 18.000 recursos lèxics per revitalitzar el català
  7. Paraules per a lActe «Més memòria històrica» del 19 de febrer del 2026
  8. Lhome que intentà alliberar Lluís Companys
  9. "Prou excuses. Els pisos, per viure-hi!"
  10. La por a la democràcia.
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2026 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid