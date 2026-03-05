La CUP denuncia el deteriorament de les cartelleres municipals a Molins de Rei

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha denunciat l’estat de les cartelleres municipals de Molins de Rei i la manca de respecte en l’ús d’aquests espais públics destinats a les entitats de la vila.
La formació recorda que el 2010 el Ple va aprovar per unanimitat una moció per garantir-ne un ús adequat i evitar que empreses privades acaparessin aquests plafons. Tanmateix, asseguren que setze anys després la situació no ha millorat: moltes cartelleres han desaparegut, d’altres estan deteriorades i sovint continuen ocupades per publicitat comercial.
“Estem fartes que les empreses privades ocupin les cartelleres municipals”, denuncien des de la CUP.
Per aquest motiu, la formació reclama reposar les cartelleres desaparegudes, instal·lar-ne de noves als barris i regular-ne definitivament l’ús perquè tornin a estar al servei de les entitats i de la informació comunitària.