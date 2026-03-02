El crit contra la impunitat torna a omplir València

Milers de persones han tornat a prendre els carrers de València per exigir responsabilitats polítiques i penals. La manifestació, convocada per més de 200 entitats socials, culturals i sindicals, ha reclamat novament la dimissió de Carlos Mazón com a diputat a les Corts i la seua compareixença davant el jutjat que investiga la tragèdia.
La marxa ha començat a la plaça de Sant Agustí i ha recorregut Xàtiva i Colom fins a la Porta de la Mar, davant l’edifici del Tribunal Superior de Justícia. El clam dominant ha estat inequívoc: “Mazón a la presó”. També s’han sentit crits de “Ni oblit ni perdó” i “Consell dimissió”, en una mobilització que ja s’ha convertit en ritual mensual de memòria i denúncia.
Els familiars de les víctimes han encapçalat la marxa amb pancartes i fotografies dels seus éssers estimats. Al llarg del recorregut, centenars de vianants han aplaudit des de les voreres en un gest de suport explícit. Les associacions de Víctimes han expressat la seva voluntat de mantenir el pols al carrer fins assolir la imputació de Mazón.
La nova protesta arriba després que la jutgessa instructora de Catarroja haja elevat al TSJ valencià una exposició raonada per encausar Mazón com a presumpte responsable per omissió del deure. El dirigent del PP manté l’acta de diputat i, per tant, l’aforament, un fet que les víctimes consideren una burla.
La declaració de l’excap de premsa de Mazón, que va reconèixer que es va mentir sobre la seua ubicació la vesprada del 29 d’octubre, ha intensificat encara més la indignació. “Van crear un relat. I mentre deien que seria una nit llarga i que hi hauria morts, ell se’n va anar a dormir”, ha denunciat Álvarez.
La mobilització també ha posat el focus en la situació actual de les zones afectades. Les entitats denuncien un augment desorbitat del preu de l’habitatge en municipis com Benetússer, Albal, Silla o Picanya i alerten que la vulnerabilitat de les persones damnificades està sent aprofitada per a l’especulació immobiliària.
“Ni gent sense casa, ni cases sense gent”, han reivindicat, assenyalant que milers de pisos turístics o buits continuen en mans de la banca rescatada, fons voltor o la Sareb.
La mobilització, que ha comptat amb l’acompanyament de xirimites i tabals, ha culminat amb la lectura d’un manifest a la Porta de la Mar. Les entitats han reiterat que continuaran al carrer “vinga una persona o cent mil”, perquè la legitimitat de la seua lluita no depèn del nombre, sinó del dret a la veritat, la reparació i la justícia.
