Ecologistes en Acció demana aturar la tramitació del pla urbanístic duna planta de biometà a Campredó

El GETE – Ecologistes en Acció ha presentat 13 al·legacions durant el període d’informació pública per demanar a la Generalitat la retirada de la tramitació del Pla Especial Urbanístic Autònom (PEUA) que permetria instal·lar una planta de biometà al polígon 32, parcel·la 1, al terme municipal de Tortosa, a tocar del nucli de Campredó. El projecte està promogut per l’empresa BIOSALAS SL.
Segons el grup ecologista, es tracta d’un projecte sobredimensionat i injustificat per a la comarca del Baix Ebre, que no respon a un model de transició ecològica adaptada al territori. En aquest sentit, reclamen seny i planificació a l’administració a l’hora d’implantar plantes de biogàs i biometà, ajustant-ne les dimensions a les necessitats reals de cada comarca i a la proximitat dels residus generats.
Una activitat industrial encoberta com a infraestructura
Una de les al·legacions centrals qüestiona la pròpia naturalesa del projecte. Per al GETE, una planta de biogàs o biometà ha de ser considerada una activitat industrial amb finalitats energètiques, i no pas un sistema d’infraestructures o serveis tècnics, tal com es pretén fer passar mitjançant el PEUA.
De fet, remarquen que la mateixa empresa promotora defineix l’activitat com a industrial en diversos apartats de la documentació presentada. Per aquest motiu, el col·lectiu considera que no procedeix la tramitació del PEUA en aquest emplaçament i que la qualificació urbanística és errònia d’origen.
Incerteses greus sobre els residus i el digestat
Un altre bloc important d’al·legacions fa referència a la manca d’informació sobre els residus que alimentarien la planta. El projecte no concreta prou clarament la procedència dels materials, ni tampoc el destí final del digestat, tant sòlid com líquid.
El GETE expressa una preocupació especial per la possible utilització de matèria orgànica municipal recollida selectivament (FORM i poda) com a complement del tractament de residus ramaders. Alerten que, tot i que la planta podria tractar gallinasses, purins o samsa, necessitaria pràcticament tota la matèria orgànica municipal del Baix Ebre per garantir la rendibilitat econòmica, fet que suposaria perdre un recurs clau per a l’agricultura local.
Risc de contaminació per nitrats
Pel que fa al digestat resultant, el col·lectiu recorda que el procés de digestió no elimina el nitrogen present en els residus ramaders. Tenint en compte que una part significativa del Baix Ebre és zona vulnerable a la contaminació per nitrats, alerten que aquest fertilitzant final no hauria de ser escampat al territori, més encara quan no s’especifica on es dipositarà.
Mobilitat, sòl i impacte ambiental
Les al·legacions també assenyalen errades en la qualificació del sòl, afectacions a camins i parcel·les confrontants, així com problemes de mobilitat associats al trànsit de camions i a la convivència amb desplaçaments a peu o en bicicleta en una zona de caràcter agrari.
Finalment, el GETE adverteix que, si la Generalitat manté la tramitació del PEUA, el col·lectiu presentarà noves al·legacions a la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA), centrades en les afectacions ambientals i territorials específiques d’aquest projecte.