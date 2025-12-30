La pagesia col·lapsa lEix Transversal contra la deixadesa del Govern davant la crisi del camp

La pagesia catalana s’ha mobilitzat aquest dilluns en diversos punts del país per exigir a la Generalitat mesures urgents de control de la fauna cinegètica davant la proliferació descontrolada de senglars, cabirols, cérvols i conills. La protesta, convocada per Unió de Pagesos sota el lema “Col·lapsem l’Eix Transversal”, ha aplegat prop de 350 tractors i ha provocat importants afectacions a l’Eix Transversal (C-25).
El sector adverteix que, si el Govern continua sense donar resposta, les mobilitzacions s’intensificaran i no descarten noves accions que podrien tenir un abast europeu. A més, la pagesia estudia presentar demandes patrimonials contra l’administració per la mort d’animals causada per malalties transmeses per la fauna salvatge i per les pèrdues econòmiques acumulades a camps, pastures i explotacions ramaderes.
Les tractorades han sortit de Caldes de Malavella, Cervera i Gurb-Vic, amb columnes de vehicles que han confluït a l’entorn de la intersecció de la C-25 amb la C-17. En aquest punt, els pagesos han protagonitzat una acció simbòlica penjant un cabirol i un senglar morts d’un pont per denunciar la situació límit que viu el sector.
En el manifest llegit al final de la mobilització, els pagesos han estat contundents: “S’ha acabat respondre nosaltres amb el nostre patrimoni per la seva irresponsabilitat”. El sector reclama indemnitzacions pels danys, permisos excepcionals de caça i una reducció real de les superpoblacions, i denuncia que hi ha explotacions que no poden sembrar o que perden fins al 30% de la producció.
La pagesia també ha carregat contra el conjunt de forces polítiques, tant del Govern com de l’oposició, a qui acusen d’haver ignorat durant anys una crisi estructural. “Només ara parlen de crisi sanitària, quan fa temps que patim danys inassumibles”, han denunciat, tot advertint que no acceptaran més promeses sense fets.
Unió de Pagesos ha fet arribar les seves demandes al Govern i als grups parlamentaris i espera poder-s’hi reunir durant el mes de gener. Mentrestant, el sector manté la pressió i avisa que, sense mesures immediates, el conflicte continuarà escalant.