Llibertat.cat
Accepto Aquest lloc web utilitza galetes -pròpies i de tercers- per recopilar informació estadística sobre la navegació i per mostrar publicitat. Per més informació, consulta el nostre avís legal.
Portada Drets i Llibertats

El preu a pagar per viure en un HPO a Vilassar és acceptar-ho tot: el menyspreu, la indiferència"

Habitatge
El preu a pagar per viure en un HPO a Vilassar és acceptar-ho tot: el menyspreu, la indiferència"

Més de 100 veïnes viuen en 6 blocs d’habitatges propietat de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. Porten anys denunciant la situació que viuen: sobrecostos de manteniment, mala gestió dels blocs, falta de calefacció en ple hivern, poca transparència... A l’abril van anunciar que s’estaven organitzant amb la secció al Baix Maresme del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya.

29/09/2025 Drets i Llibertats

“L’any passat vam estar tot l’hivern sense calefacció. Què passarà aquest quan torni el fred?” Aquesta és una de les desenes de preguntes que es fan cada dia les llogateres de Les Pinedes. Per a les que porten anys als blocs, tot plegat s’ha convertit en normalitat. Per les que acaben d’arribar, cada dia és un descobriment desagradable. La Sílvia porta 6 anys vivint al bloc 142, i des del primer dia ha estat intentant que les coses millorin: “juguen al joc del desgast, i en alguns moments han estat a punt d’aconseguir-ho”.

Aquesta situació s’ha anat traspassant de consistori a consistori, tot i que alguns hagin intentat abordar-ho amb millors o pitjor paraules. Aquest mes d’abril es va iniciar un procés de negociació, però que ha quedat molt encallat en les bones paraules i la falta d’accions. Les veïnes i el Sindicat exposen que l’Ajuntament, al final, funciona com un propietari més, i la llei dels diners sempre acaba prevalent.

Les llogateres paguem entre 125 i 200€ cada mes només per la qüestió del manteniment. Això és el que es paga en grans comunitats amb piscina, i nosaltres amb prou feines tenim les escales netes i les façanes sense rovellar”, afirma l’Adrià, veí dels blocs.

El Sindicat assenyala com des de l’Ajuntament es pretenen abanderar de la gestió dels HPO en defensa del dret a l’habitatge, però que després, a l’hora de la veritat, no estan havent-t’hi resultats tangibles.

“El consistori format per Babord, ERC i el PSC ja no tracten a les veïnes amb el menyspreu de l’anterior Ajuntament de Junts, però igualment es troben amb una barrera clara: l’habitatge és un negoci, i ells també formen part d’aquesta roda. Al final, l’únic al que poden aspirar és a gestionar la misèria.”

Les veïnes, organitzades amb el Sindicat, estan decidides a plantar cara i no deixar que la desesperança les guanyi. Saben que les negociacions que tot just van arrancar al maig són l’inici d’un procés llarg i costerut: “ningú ens regalarà res, això ho tenim clar, si volem que es compleixin els nostres drets haurem d’assegurar-nos que així sigui”.

Valora
         
Comparteix
Facebook Twitter Meneame
Imprimir Imprimir
Enviar notícia Enviar notícia
Rànquings
Les més llegides Les més votades
  1. Mor Lluís Serra Sancho, històric independentista de Sant Andreu i membre de Meridiana Resisteix
  2. De Salses a Barcelona: 300 km per mantenir viva la flama de la Independència
  3. La unitat nacional és el moll de los de lindependentisme
  4. Actes d'homenatge al Txiqui i als darrers afusellats pel franquisme
  5. Sis dOctubre de 1934 i 1 doctubre de 2025
  6. 27 de setembre de 1975
  7. Preservem el Maresme valora positivament la segona jornada de debat sobre el transport públic i el futur de la R1
  8. Milers de veus clamen contra Mazón en lonzena marxa
  9. La llibertat viscuda no es pot esborrar, és la llavor de l`alliberament
  10. LANC denuncia les vulneracions de drets humans de lEstat espanyol davant del Consell de Drets Humans de lONU
Seccions
Apartats
Segueix-nos
Subscriu-te al butlletí
Vull donar-me de baixa
(cc) 2006 - 2025 · Comitium Suite · Dissenyat per Fuksia · Equip de Llibertat.cat - Avís legal - correu@llibertat.cat · XHTML vàlid