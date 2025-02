Moviment veïnal

Entitats veïnals i de mobilitat reclamen la posada en marxa de la tercera fase de la reforma de la Meridiana

La Comissió Veïnal per la Reforma de la Meridiana, de la qual formen part associacions veïnals de Sant Andreu i Nou Barris, juntament amb la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (Favb) i l’Associació per a la Promoció del Transport públic (PTP) reclama en un comunicat més celeritat en la redacció del projecte de la tercera fase d’obra, que l’Ajuntament ha anunciat per a l’estiu.

Conscients de la complexitat que adquireix la reforma en aquesta zona, les entitats veïnals reclamen ser part activa en un procés de transformació ambiciós que ha de millorar tant la connexió entre els diferents barris com la mobilitat sostenible a la zona nord de la ciutat.

En aquest sentit, demanen la reducció de vials dedicats al trànsit de vehicles privats en més d’un 50%, més inversions en transport públic i el perllongament de la L3 del metro fins a la Trinitat Vella, una reivindicació que va concentrar més de 2.000 persones en una cadena humana el passat mes de juny.

També reclamen la retirada del mur de nou metres que separa els barris de Sant Andreu de Palomar i la Prosperitat a l’alçada del Pont del Dragó i la cobertura del vial entre les dues Trinitats, advertint que cal recosir i reconnectar els barris i aprofitar la reforma per donar solució a problemes històrics que afecten els districtes de Nou Barris i Sant Andreu, com la manca d’equipaments, zones verdes i habitatge protegit.

La comissió també convida l’Ajuntament a iniciar les gestions necessàries per abordar la quarta fase de la reforma, que correspon al tram entre el Pont de Sarajevo i Montcada i Reixac, i que requerirà de la intervenció de diverses Administracions.

El grup de treball per a la reforma de la Meridiana ha publicat un manifest i explicarà amb detall aquest conjunt de reivindicacions en una roda de premsa que se celebrarà en les pròximes setmanes.