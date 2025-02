Palestina

El moviment universitari i el moviment de solidaritat amb Palestina s’uneixen per denunciar la col·laboració entre el sistema universitari públic i el Banc Santander, corresponsable del genocidi a Gaza

Durant la roda de premsa les entitats convocants han fet públic el manifest i han animat a organitzacions i entitats de tot l’estat que s’hi adhereixin. A més, des dels moviments universitaris han exigit una reunió amb el rectorat de cadascuna de les universitats públiques de l’estat per acordar un full de ruta per a trencar tots els vincles amb l’entitat bancària.

20 de febrer de 2025. El Banc Santander lidera, juntament amb el BBVA, el rànquing dels bancs espanyols que més inverteixen i financen el negoci de la guerra. A més, l’octubre passat, l’informe ‘La Banca Armada i la seva corresponsabilitat al genocidi a Gaza’ del Centre Delàs, desvelava que el Banc Santander els darrers deu anys ha finançat amb més de 2.400 milions de dòlars, empreses d’armes que subministren armes a Israel que s’ha documentat que han estat usades en el genocidi que està cometent contra el poble palestí.

El Banc Santander ha finançat, entre d’altres, les grans empreses armamentistes Boeing i General Dynamics, que han produït bombes guiades usades per bombardejar camps de refugiats en atacs concrets i documentats que han assassinat a centenars de civils palestins. Atacs que han sigut denunciats per organitzacions internacionals com Amnistia Internacional i també per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans.

Max Carbonell, en representació de la Campanya Banca Armada, ha apuntat que “hi ha una cadena d’esdeveniments documentats que mostren clarament el paper que està tenint de corresponsabilitat la Banca Armada i, en concret, el Banc Santander en el genocidi israelià contra el poble palestí”.

Santander és també un dels majors finançadors privats de les universitats de l’Estat espanyol. Manté una multiplicitat de convenis de gran abast amb universitats privades i públiques, vinculant-lo estretament a les nostres institucions de recerca. Arreu de l’Estat, el Banc Santander finança concursos, projectes d’investigació i programes de tota mena. A moltes universitats, un carnet universitari del Santander permet accedir a certs serveis i avantatges i la gran majoria d’universitats tenen oficines del banc almenys a un campus. Com a exemple, només a la Universitat de Barcelona, Santander fa una aportació anual de 1,7 milions d’euros, hi té dues oficines i és el banc on la institució porta els seus comptes.

“El Banc Santander s’aprofita de l’infrafinançament crònic del sistema públic universitari per millorar la seva imatge i rentar-se la cara, tot alhora que inverteix en armament utilitzat per perpetrar un genocidi a Gaza. Amb la seva presència a les universitats busca transmetre un compromís social i solidari indefugible, atorgant beques i ajuts i promovent la recerca, mentre dona suport actiu i directe a les accions criminals de l’Estat sionista i al seu projecte colonial”, ha denunciat Toni Gómez, en nom del Comitè per Palestina UB.

Des dels moviments universitaris s’ha volgut destacar que l’impuls en el boicot acadèmic a les institucions israelianes que s’està produint arran de les acampades de maig de 2024, esdevé crucial per aïllar a Israel i truncar el seu mecanisme expansionista i opressor, però no suficient per trencar la cadena de complicitat internacional que manté al sionisme en el poder, també per mitjans econòmics. “El fet que l’empresa de l’Estat espanyol que amb més diners finança el genocidi a Palestina sigui alhora el major aliat del sistema universitari és un fet insuportable. Avui estem aquí per exigir a les universitats públiques de l’Estat espanyol la ruptura de tota col·laboració amb el Banc Santander, i reclamem a totes i cada una d’elles, així com a la CRUE, una reunió per establir un full de ruta clar per portar a terme aquesta ruptura”.

Finalment, per part del moviment de solidaritat amb Palestina ha intervingut Alys Samson Estapé, en nom de la Coalició Prou Complicitat amb Israel (CPCI). L’activista ha explicat com aquesta campanya contra el Banc Santander a les universitats forma part d’una campanya més àmplia, Fi al Comerç d’Armes amb Israel, que han impulsat a nivell estatal des de més de 525 organitzacions per exigir al govern de l’Estat espanyol que posi fi a la compravenda i trànsit d’armament amb Israel.

Samson ha destacat com gràcies a la pressió popular dels últims mesos s’han obtingut diverses victòries, com ara que el govern espanyol denegués el trànsit per ports espanyols de tres vaixells carregats amb armes a Israel; l’anunci de la cancel·lació d’una compra milionària d’armes a Israel; la no participació d’Israel a la fira d’armes més gran de l’estat FEINDEF; o les mobilitzacions que vam veure l’any passat a les universitats, des dels Estats Units, a Europa i també a Barcelona que han provocat que algunes Universitats decideixin no renovar contractes amb Universitats israelianes i convenis de recerca amb organitzacions israelianes. Però ha alertat que estem molt lluny encara d’aturar i trencar l’aliança militar i econòmica entre l’Estat espanyol i Israel, que contribueix al fet que aquest últim pugui continuar la seva ofensiva genocida. “Si Israel pot seguir cometent aquests crims contra el poble palestí i amb la impunitat que ho fa és precisament perquè després d’aquests quinze mesos de genocidi pràcticament no han canviat ni les relacions econòmiques, institucionals ni militars amb l’Estat d’Israel, i això és una autèntica vergonya”.