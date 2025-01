Sobiranisme

L’Assemblea General Extraordinària de l'ANC aprova el nou Full de ruta amb el 83% dels vots

L’Assemblea General Extraordinària (AGE), que s’ha celebrat del 15 al 19 de gener de forma telemàtica, ha conclòs amb l’aprovació del nou Full de ruta de l’entitat. Els socis de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han rebutjat totes les esmenes vives i han avalat el nou document amb el 83% dels vots a favor. El 13% hi ha votat en contra i un 4% en blanc. La participació en la votació del Full de ruta definitiu ha estat de 2.434 socis, un 113% més respecte al 2023 i un 15% més que el 2022.

Després d’un procés participatiu que es va iniciar a la tardor, recollint aportacions prèvies de les assemblees de base ­­­­­­­­­­—­iniciativa innovadora per primer cop a l’Assemblea—, els socis han aprovat àmpliament el nou Full de ruta, un document per aconseguir la independència basada en la unilateralitat, la denúncia de l’espoli fiscal i la fi dels pactes amb l’espanyolisme. ­­­­­El document estratègic de l’entitat es presentarà el pròxim dissabte 25 de gener a les 11:30 h en un acte polític a l’Ateneu Barcelonès. A més a més dels socis que han reservat entrada, està previst que hi assisteixin representants de les principals entitats, associacions i partits independentistes. L’acte es podrà seguir en directe des del canal de YouTube de l’Assemblea.

El Full de ruta aprovat estableix els passos fonamentals per preparar un nou embat amb l’Estat espanyol a les pròximes eleccions al Parlament per aconseguir la independència de Catalunya. L’aposta per la unilateralitat es concreta en la creació d’un moviment de desobediència civil, a través de la lluita noviolenta, com a única resposta a l’actitud totalitària d’Espanya, i la regeneració democràtica. Manté i defensa que cal una Catalunya forta per assolir la República Catalana. El document advoca per una estratègia de renacionalització; per la denúncia de l’espoli fiscal i els altres efectes nefastos de l’ocupació espanyola, amb l’objectiu d’arribar a tota la població més enllà dels més convençuts; per la creació d’estructures de país ben arrelades al teixit social que planifiquin i organitzin la sobirania catalana sobre el territori, l’administració i les infraestructures de país en el moment de fer efectiva la independència; per la reactivació de la mobilització per reprendre la confrontació amb l’Estat espanyol. L’actualització del document estratègic de l’Assemblea, que defensa la fi dels pactes amb l’espanyolisme, també una escalada de mobilitzacions que retorni a l’independentisme la capacitat de paralitzar el país en el moment de fer efectiva la República Catalana.

Per aconseguir aquests objectius el Full de ruta es divideix en tres apartats:

-Front de la societat civil: només una Catalunya forta guanyarà la independència.

El Full de ruta assenyala la importància de preparar una escalada d’accions per canalitzar la indignació ciutadana dels greuges de la dependència d’Espanya, des de l’espoli fiscal fins a l’arraconament de la llengua catalana, vers l’única solució: la independència. En aquestes mobilitzacions caldrà introduir la lluita noviolenta per plantar cara a l’Estat espanyol i per desactivar els possibles efectes de la repressió espanyola. A més, apunta que per prevaler sobre la força de l’Estat espanyol, l’independentisme civil ha de crear estructures de país, a més de l’escalada de mobilitzacions. En aquest sentit, recentment el Secretariat va crear la comissió d’Estructures de País, que té com a coordinador a Julià de Jòdar.

-Front institucional i polític: per una majoria electoral determinada a fer efectiva la independència.

El document conclou que l’actual escenari polític no ens acosta a la independència i aposta per repetir l’operació d’arrenglerar els partits independentistes en la confrontació unilateral amb l’Estat espanyol basada en la desobediència civil. Per fer-ho l’Assemblea promourà una regeneració democràtica i de lideratges per superar la falta de transparència i la manca de democràcia interna dels partits catalans, mantenint-se com una entitat transversal que aposta per la unitat. Davant les futures eleccions es treballarà per un programa comú mínim per a l’assoliment de la independència consensuat amb la resta del Moviment Civil per la Independència. En aquest sentit, el document considera necessari que els partits catalans trenquin els seus pactes amb els socialistes a tot arreu: “Mentre siguin aliats del PSOE a Espanya no podran fer oposició creïble al Parlament.”

També aposta perquè l’Assemblea visualitzi que el govern espanyolista d’Illa és completament subsidiari del govern espanyol, i assenyala que cal promoure la mobilització i la confrontació simultània amb els dos governs, de tal manera que resulti insostenible per a qualsevol partit nacional català continuar donant suport a l’un o l’altre. Finalment, proposa una agenda per la independència al Parlament per culminar la independència a les pròximes eleccions al Parlament sempre que hi existeixi una majoria independentista.

-Front internacional: per intensificar la internacionalització del conflicte amb Espanya.

El nou Full de ruta destaca el treball fet en matèria de visibilitat internacional i remarca que l’objectiu de l’acció internacional és preparar i facilitar el reconeixement internacional de la futura República Catalana. Per tant, incideix en el fet de mantenir les aliances establertes i teixir noves aliances arreu del món per a aconseguir suports. A més, com que Catalunya no té accés directe a organitzacions internacionals, l’Assemblea ha de planificar i liderar l’acció de la diàspora per aconseguir suport de tot tipus: governamentals, d’organitzacions internacionals, mediàtics, judicials, d’ONG, etc. D’altra banda, el Full de ruta assegura que l’entitat continuarà fent seguiment i donant suport a totes les querelles i afers de justícia a Europa, en relació amb el moviment independentista.

Llegeix aquí el Full de ruta 2025.