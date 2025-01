Zones Humides

Entitats ecologistes organitzen una jornada reivindicativa a l’Albufera

El 2 de febrer pel Dia de les Zones HumidesAcció.

Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Per l’Horta i Xúquer Viu són les 4 entitats convocants a la jornada, que inclou una acció de neteja per conèixer l’impacte dels residus i una taula-debat.

El pròxim diumenge 2 de febrer, coincidint amb una data tan simbòlica com és el Dia Mundial de les Zones Humides, les quatre entitats mediambientalistes han decidit juntar esforços i lluita per un bé comú: denunciar la situació catastròfica del Parc Natural de l’Albufera com a conseqüència de la barrancada provocada per la DANA el passat 29 d’octubre.

I la millor manera de fer-ho ha sigut organitzant una jornada reivindicativa en ple cor del Parc Natural i llançar un manifest en el qual es reivindiquen responsabilitats i actuacions comunes per tal d’aconseguir que l’Albufera arribe a un estat òptim de conservació.

La jornada del 2 de febrer arrancarà de matí al Port de Catarroja. En els voltants, els i les voluntàries realitzaran una tasca de valorar l’impacte del residus sobre diferents espais del parc natural, a la vegada que es recolliran tots aquells que ens pugam trobar i que encara queden en les zones més inaccessibles. Per la vesprada, s’ha organitzat una taula-debat amb expertes de diverses disciplines que focalitzaran des de diversos àmbits la situació del Parc Natural.

El manifest, per la seua banda, vol posar sobre la taula diversos aspectes que envolten al Parc Natural. En primer lloc, l’exposició i fragilitat de la zona humida front a un territori fortament antropitzat en la que conviuen prop al milió i mig d’habitants i en la que se situa una de les zones industrials i comercials més grans de la província.

Per això, la ciència s’ha de ficar al servei del benefici ambiental aportant dades objectives que ajuden a fer la diagnosi i avaluar les mesures de gestió que es proposen per a recuperar l’Albufera. A més a més, ajudar a desmentir els bulos sobre aquesta catàstrofe, recopilant i divulgant les evidències sobre la relació entre la dana i el canvi climàtic, amb les transformacions territorials així com la pèrdua de biodiversitat i connectivitat ecològica.

La societat civil i els col·lectius que habiten, treballen i defensen el territori han de tindre veu i ha de ser vinculant. Així, la gestió participativa i democràtica del Parc ha de ser fonamental en la nova etapa de reconstrucció i de revisió d’actuacions.

I finalment, es reclama a les administracions que deixen les seues rivalitats polítiques i coordinen forces i esforços per tal que la reconstrucció i recuperació de l’Albufera tinga una coherència i resolga les qüestions assenyalades pel diagnòstic científic, amb la visió i participació de la societat civil.

Acció Ecologista-Agró, Ecologistes en Acció del País Valencià, Per l’Horta i Xúquer Viu volen convidar a que col·lectius i entitats civils s’adherisquen al manifest elaborat i que persones de tot el territori participen en l’acció reivindicativa del pròxim diumenge 2 de febrer.