Mobilitzacions per la llengua Corsa

Manifestació a favor de la llengua corsa a Corte davant la prohibició del seu ús l'Assemblea Territorial

La decisió del tribunal administratiu de Marsella el 19 de novembre, per la qual es considera inconstitucional l'ús de la llengua corsa dins l'Assemblea Territorial, no li va bé als joves illencs. A la ciutat de Paoline, sindicats d'estudiants i estudiants de batxillerat ja han organitzat dues mobilitzacions durant la setmana. Un tercer està previst per aquest diumenge 1 de desembre.

Per aquesta manifestació, Així doncs, s'han pres mesures concretes des de la ciutat pel que fa al trànsit. En una publicació a Facebook, l'ajuntament informa que es prohibirà la circulació pels carrers on tindrà lloc la marxa i es recomana no estacionar el vehicle en aquest indret.

Mobilitzacions

Els sindicats d'estudiants nacionalistes Ghjuventù Indipendentista i Ghjuventù Paolina es van concentrar el passat divendres davant del Palazzu Naziunale, a Corte, per impugnar la decisió del tribunal administratiu. A Porto-Vecchio i Bastia també s'han mobilitzat els alumnes de batxillerat en aquesta línia.

Un atac "al fet mateix de ser corso"

Aquesta protesta dels sindicats d'estudiants de la Universitat arriba arran de les reaccions dels presidents de l'Executiu i de l'Assemblea de Còrsega, Gilles Simeoni i Marie-Antoinette Mauperthuis , publicades en una nota de premsa conjunta a principis de setmana, arran de aquesta decisió judicial.

"Aquesta decisió ens sembla contrària als textos europeus i internacionals que protegeixen els drets lingüístics fonamentals. Proposarem, doncs, a l'Assemblea de Còrsega que la Comunitat de Còrsega interposi un recurs davant el Consell d'Estat" , han indicat en particular.

Una crida vista com "una forma d'unió entre tots els corsos" , segons Batti Mariani, per a qui el tema no és només polític sinó social i toca "el fet mateix de ser corso" .

"Aquesta manifestació consisteix a reunir tots els corsos que volen mobilitzar-se i no només els nacionalistes ", ha afegit Ghjuliu Antone Susini-Berelli, membre de l'oficina col·legial de la Ghjuventù Indipendentista que espera que l'aplec s'uneixi més enllà de les files nacionalistes.

Les lycéens porto-vecchiais ont à nouveau bloqué le lycée Jean Paul de Rocca Serra ce vendredi matin. La route devant l’établissement a été bloquée par un feu de palettes éteint ce midi par les pompiers. Les lycéens vont être reçus en mairie par le premier adjoint, Michel… pic.twitter.com/z2F8kq1vb1 — Corse-Matin (@Corse_Matin) November 29, 2024